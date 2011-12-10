به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عبدالهی تصریح کرد: از 57 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره پژوهشگران برتر هفته پژوهش استان قم ، 21 اثر متعلق به پژوهشگران دستگاه اجرایی است، 22 اثر متعلق به بخش علوم انسانی و 14 اثر متعلق به بخش فنی مهندسی، علوم پایه و پژشکی است.



معاون پژوهشی پردیس قم دانشگاه تهران با بیان اینکه استقبال خوبی از جشنواره پژوهشگران برتر شده است افزود: آثار رسیده در دو نوبت و توسط 13 داور مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آن به ستاد اجرایی اعلام می‌شود.



وی تصریح کرد: آثار رسیده در گروه علوم انسانی توسط پنج داور و در گروه علوم پایه ، فنی مهندسی و پزشکی توسط هشت داور بررسی شده است.



حجت الاسلام عبداللهی، افزایش سقف زمانی فعالیت‌های پژوهش متقاضیان را از تفاوت‌های جشنواره پژوهشگران برتر هفته پژوهش و فناوری سال 1390 نسبت به دوره‌های گذشته دانست و افزود: در دوره‌های قبل فعالیت‌های پژوهشی سه سال گذشته پژوهشگران مورد بررسی قرار می‌گرفت ولی امسال با بررسی‌های انجام شده در کمیته شناسایی پژوهشگران برتر طول این دوره به چهار سال افزایش پیدا کرد.

