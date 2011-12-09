کودک قزوینی در مسابقات نقاشی جهانی دیپلم افتخار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین توانست لوح تقدیر مسابقه نقاشی کاناگاوا را کسب کرد.

رسول رضایی کودک 10 ساله قزوینی در شانزدهمین مسابقه بین المللی دو سالانه نقاشی کاناگاوا موفق شد دیپلم افتخار این رقابتها را کسب کند.

در پی ارسال فراخوان مسابقه نقاشی جهانی در ژاپن، این هنرمند 10 ساله عضو مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر الوند توانست دیپلم افتخار نمایشگاه دو سالانه نقاشی کودکان ژاپن کاناگاوا 2011 را از آن خود کند.

نقاشی این کودک هنرمند الوندی در نمایشگاه ویژه این مسابقه نیز در معرض دید عموم قرار گرفت.