مدارس زیر بار بدهیهای آب و برق کمر خم کردند/ مصوبه ای که اجرا نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مصوبه هیئت دولت از اول فروردین ماه امسال تمام مدارس و فضاهای آموزشی و پرورشی از 50 درصد تخفیف در تعرفه های آب، برق و گاز برخوردارند که این رقم را دولت از محل درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین خواهد کرد.

با این حال همچنان شرکت های متولی اجرای این مصوبه با استناد به اینکه مصوبه یاد شده هنوز برای اجرا به استانها ابلاغ نشده است از اجرای آن سر باز می زنند.

این در حالیست که پیگیری های خبرنگار مهر حکایت از صدور قبوض سرسام آور آب، برق و گاز برای مدارس دارد که بسیاری از آنها هنوز پرداخت نشده اند.

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با استمرار این روند، بدهی های مدارس در این زمینه افزایش خواهد یافت که نتیجه آن تحمیل هزینه های سنگین تعرفه آب، برق و گاز بر بودجه آموزش و پرورش است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر موضوع پرداخت قبوض آب، برق، گاز و ... مدارس با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به یکی از مشکلات این اداره کل تبدیل شده است.

علی ماکنعلی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تخفیف 50 درصدی تعرفه های آب، برق و گاز برای مدارس عنوان کرد: متاسفانه هنوز این مصوبه در لرستان اجرایی نشده است.

وی با اشاره به صدور قبض های سنگین برای مدارس استان عنوان کرد: در برخی مواقع پرداخت این میزان هزینه از عهده مدارس استان خارج است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه بحث تخفیف 50 درصدی تعرفه ها برای مراکز آموزشی از ابتدای سال 90 باید اجرایی می شد، گفت: این در حالیست که علیرغم مراجعه های مکرر همکاران ما در شهرستانها شرکتهای متولی امر زیر بار نمی روند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه عدم اجرای مصوبه یاد شده بار سنگینی را به این اداره کل وارد خواهد کرد خواستار مشارکت و پیگیری دستگاههای متولی امر برای اجرای این مصوبه شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث تخفیف تعرفه های آب پس از تصویب در کارگروه ملی هدفمندسازی یارانه ها برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.

مهدی اکبریان تصریح کرد: با این حال هنوز هیچ قانون یا مصوبه ای مبنی بر اعمال تخفیف 50 درصدی تعرفه آب مدارس به دست ما نرسیده است.

وی یادآور شد: ما هم قبول داریم که تعرفه های کنونی آب برای آموزش و پرورش سنگین است لذا پیگیری خواهیم کرد که در صورت وجود این مصوبه زمینه اجرای آن در استان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان یادآور شد: با توجه به اینکه سیستم صدور قبوض یک سیستم یکپارچه ملی است تغییرات یاد شده باید به صورت سراسری در نرم افزار آن اعمال شود تا قابل اجرا در فیش های صادر شده باشد.

استاندار لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: در صورت ابلاغ مصوبه تخفیف 50 درصدی قبوض آب، برق و گاز برای مدارس باید این موضوع در استان اجرا شود.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی پرسودترین سرمایه گذاری است، یادآور شد: همه دستگاهها باید در این زمینه آموزش و پرورش را کمک کنند.

وی خواستار پیگیری اجرای این مصوبه شد و بیان داشت: در این راستا معاون برنامه ریزی استانداری مامور شد تا روند اجرای این قانون را در استانهای دیگر پیگیری کند و اگر این موضوع در سایر استانها زمینه اجرایی شدن پیدا کرده باید در لرستان نیز عملیاتی شود.