به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با ذوبآهن اصفهان در گفتگو با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به حساسیتهای شهرآورد اصفهان بیان داشت: طبیعتا داربیها شرایط خاص خود را دارد و بازیکنان برای اینکه خودشان را نشان دهند، انگیزه زیادی در این دیدار دارند و ما هم به دنبال این هستیم که روند رو به رشد خودمان را با پیروزی در این دیدار ادامه دهیم و مطمئنم در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش خواهیم گذاشت.
مشکلات مالی ذوبآهن تاثیری بر شهرآورد نمیگذارد
وی در مورد مشکلات مالی باشگاه ذوبآهن و اتفاقاتی که طی روزها و هفتههای گذشته در این باشگاه اصفهانی رخ داده، ادامه داد: اگرچه ذوبآهن در هفتههای گذشته با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند اما مشخص است که شرایط شهرآورد بین این دو تیم همیشه پایدار میماند و از بین نمیرود، مشکلات باشگاه ذوب آهن حساسیت داربی را کم نمیکند و این دیدار هم همانند دیدار استقلال و پرسپولیس بسیار حساس است ولی ما باید پیروز میدان باشیم تا فاصله خود را با استقلال کمتر کنیم.
محرم نویدکیا از ابتدای بازی به میدان میرود
سرمربی سپاهان تصریح کرد: سپاهان در دیدار روز جمعه احمد جمشیدیان را به دلیل ۳ اخطاره بودن در اختیار ندارد اما تیم ما هیچ بازیکن مصدومی ندارد و خوشبختانه نویدکیا هم به مرز آمادگی رسیده و در شهرآورد اصفهان ممیتوانیم از ابتدای بازی از نویدکیا استفاده کنیم؛ باید بگویم نویدکیا بازیکن با شخصیتی است و بازی او کلاس بالایی دارد و مطمئنا میتواند بسیار به ما کمک کند.
وی با اشاره به قرعهکشی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده و گروه سپاهان بیان داشت: مطمئن باشید با شرایطی که داریم در بازیهای آسیایی موفقیت کسب میکنیم و با توجه به اینکه تیم ما تا اولین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۴ ماه فرصت دارد، میتوانیم در این مسابقات عملکرد خوبی داشته باشیم.
از هماکنون شروع به آنالیز حریفان آسیایی میکنیم
کرانچار گفت: مطمئن باشید برنامه ویژهای برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داریم و با برنامهریزی ویژه از هماکنون حریفان گروه خود آنالیز میکنیم و برای رویارویی با آنها آماده میشویم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سپاهان میتواند فاصله 7 امتیازی خود با استقلال را جبران کند، اضافه کرد: درست است که ۷ امتیاز فاصله ما با استقلال است اما تا پایان لیگ هنوز زمان داریم و میتوانیم امتیازات را جبران کنیم؛ باید بازی با ذوب آهن و مس سرچشمه را با برد پشت سر بگذاریم تا به صدر جدول نزدیکتر شویم.
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