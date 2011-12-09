به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری 91 در روزهای 8، 9 و 10 تیرماه 91 برگزار می شود و سازمان سنجش منابع آزمونهای اختصاصی گروههای آزمایشی پنجگانه کنکور را اعلام کرده است.
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
از کلیه فارغالتحصیل و دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و کلیه فارغالتحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضیات، فیزیک و شیمی در حدود اطلاعات علمی کتب دوره پیشدانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان به عمل می آید. در درس فیزیک از کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه سالی واحدی نیز سؤال طرح خواهد شد.
گروه آزمایشی علوم تجربی
از کلیه فارغالتحصیل و دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و کلیه فارغالتحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس زمین شناسی، ریاضیات، زیست شناسی، فیزیک و شیمی در حدود اطلاعات علمی کتب دوره پیشدانشگاهی و سالهای سوم و دوم دبیرستان رشته علوم تجربی نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه امتحان بعمل خواهد آمد.
سؤالات درس زمینشناسی منحصراً از کتب دوره پیشدانشگاهی و سال سوم و در درس فیزیک از کتاب فیزیک 1 و آزمایشگاه سالی واحدی سؤال طرح خواهد شد.
منحصراً برای دارندگان دیپلم بهیاری که به حرفه بهیاری نیز اشتغال دارند، برای استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری، درس بهیاری شامل دروس مراقبتهای بهیاری (دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی، پوست، دستگاه تولیدمثل، دستگاه ادراری، بیماریهای گوش و حلق و بینی و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذیه و رژیمهای درمانی، زیستشناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری (دستورالعمل مقدماتی)، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پیشبینی شده است.
گروه آزمایشی علوم انسانی
از کلیه فارغالتحصیل و دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه و کلیه فارغالتحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی دروس ریاضیات، اقتصاد، زبان وادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و همچنین روانشناسی در حدود اطلاعات علمی مشخص شده رشته ادبیات و علوم انسانی نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسطه به شرح تبصره زیر، امتحان بعمل خواهد آمد.
ریاضیات (کتب پیشدانشگاهی و سالهای سوم، دوم و اول)، اقتصاد (کتب سال دوم)، زبان و ادبیات فارسی (کتب پیشدانشگاهی و سالهای سوم و دوم)، زبان عربی (کتب پیشدانشگاهی و سالهای سوم و دوم)، تاریخ و جغرافیا (دوره پیشدانشگاهی و سالهای سوم و دوم)، علوم اجتماعی (کتب پیشدانشگاهی، سالهای دوم و سوم)، فلسفه و منطق (فلسفه براساس کتب پیشدانشگاهی و سال سوم و منطق براساس کتب سال سوم) و روانشناسی (کتب سال سوم).
منحصراً برای دانشآموزان و دارندگان مدرک تحصیلی پیشدانشگاهی علوم و معارف اسلامی درس اصول، عقاید و فقه در سطح اطلاعات علمی دارندگان گواهینامه دوره پیشدانشگاهی رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصی فوق پیشبینی شده است.
گروه آزمایشی هنر
از کلیه شرکتکنندگان و دانشآموزان دوره پیشدانشگاهی نظام جدید و کلیه فارغالتحصیلان نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و توانائیهای هنری امتحان بعمل خواهد آمد.
آن دسته از داوطلبان گروههای آزمایشی 1 یا 2 یا 3 و یا 5 که علاقهمند به انتخاب رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی هنر نیز باشند، باید علاقهمندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی هنر با علامتگذاری بند 45 در تقاضانامه ثبتنام اینترنتی مشخص و در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مذکور نیز شرکت کنند.
از شرکتکنندگان اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی بر اساس اطلاعات و درک عمومی هنر برای شناسایی استعداد و تواناییهای هنری، آزمونهای درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی- فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد امتحان بعمل خواهد آمد.
بخشی از سئوال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب کارگاه هنر 1، کارگاه هنر 2، سیر هنر در تاریخ 1، سیر هنر در تاریخ 2 ، انسان، فضا، طراحی، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران، مبانی هنرهای تجسمی، طراحی 1، طراحی 2، آشنایی با بناهای تاریخی، خط در گرافیک، ترسیم فنی و نقشهکشی، کارگاه نقاشی، عکاسی 1، طراحی اندام و لباس، کارگاه طراحی نقوش سنتی، حجم سازی 1، آشنایی با صنایع دستی ایران 1 و مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی طراحی خواهد شد.
گروه آزمایشی زبانهای خارجی
کلیه شرکتکنندگان و علاقهمندان به انتخاب رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی مانند دیگر گروههای آزمایشی باید لزوماً در این گروه آزمایشی ثبتنام و در آزمون عمومی و اختصاصی آن شرکت کنند.
آن دسته از داوطلبان گروههای آزمایشی 1، 2، 3 و 4 که علاقهمند به انتخاب رشتههای تحصیلی گروه آزمایشی 5 (رشتههای زبانهای خارجی) نیز باشند، باید علاقهمندی خود را به شرکت در گروه آزمایشی زبانهای خارجی (گروه آزمایشی 5)، با علامتگذاری بند 46 در تقاضانامه ثبتنام اینترنتی، مشخص نموده و در آزمون عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی ذیربط شرکت کنند.
از شرکتکنندگان، اعم از داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم آموزش متوسطه این گروه آزمایشی که زبان خارجی امتحانی آنان انگلیسی، آلمانی و یا فرانسه است از درس زبان خارجی تخصصی (با ضریب 4) امتحان بعمل خواهد آمد.
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