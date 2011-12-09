کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه با وجود اینکه هر دو سفر تیم‌های ملی تیروکمان ایران به اردوی تایلند و رقابت‌های جهانی پیش از این از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش مورد تایید قرار گرفته بود اما به دلیل تامین نشدن اعتبارات مجبور به لغو آنها شدیم.

وی افزود: هر دوی این سفرها فرصت‌های خوبی برای آماده سازی ملی پوشان ایران بودند که از دست دادیم. اردوی مشترک دو هفته‌ای کمانداران در تایلند از سوی کنفدراسیون تیروکمان آسیا تدارک دیده شده بود و مطمئنا بسیاری از کمانداران برتر آسیا در این کمپ تمرینی حضور داشتند و موقعیت خوبی بود تا ورزشکاران ما با آنها و در کنار مربیان خوب آسیا به تمرین بپردازند اما متاسفانه لغو شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان کشورمان خاطرنشان کرد: رقابت‌های جهانی سنگاپور هم از هفته آینده شروع می شود و باید تیم در این یکی دو روز راهی این کشور می شد اما باز هم به دلیل مشکلات مالی هنوز نتوانسته‌ایم تیم را راهی این مسابقات کنیم. هرچند تقریبا محال به نظر می رسد بتوانیم مشکل این تیم را حل کنیم اما با این حال اردوی داخل سالنی ها همچنان برپاست.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت ورزش و جوانان به ما قول داده‌اند که بتوانند ظرف یکی دو روز آینده مشکل مالی فدراسیون را حل کنند تا دغدغه‌ای برای ادامه کار ملی پوشان و تمرینات و مسابقات‌شان نداشته باشیم.

صفایی در پاسخ به این پرسش که "آیا اردوی خارج از سالنی‌ها در این موقعیت تعطیل می شود یا ادامه دارد؟"، گفت: فعلا تصمیمی برای تعطیلی اردوی کمانداران خارج از سالنی نداریم. تنها براساس نظر مربیان تیم ملی، تیراندازان کمان کامپوند به تعطیلی چهار ماهه رفته‌اند، چراکه این کمانداران مسابقه‌ای در پیش نداشته و لزومی برای اردوهای مداوم آنها وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هنوز یک میدان دیگر برای کسب سهمیه المپیک لندن در پیش رو داریم باید بیشتر تمرکزمان روی کمانداران ریکرو باشد و به همین خاطر مربیان تصمیم گرفته‌اند تا اردوی این ورزشکاران مداوم پیگیری شود. تیم ملی تیروکمان می تواند ابتدای تابستان سال آینده، با حضور در مسابقات جام جهانی آمریکا شانس دیگری را برای کسب سهمیه المپیک امتحان کند.

رئیس فدراسیون تیروکمان در مورد اینکه جوایز کماندار المپیکی ایران و مدال‌آوران رقابت‌های آسیایی آیا پرداخت شده یا نه هم خاطرنشان کرد: برای پاداش ورزشکاران باید با هیئت رئیسه و وزارت ورزش هماهنگی نهایی را انجام دهیم و بعد از آن جوایز را به آنها اهدا کنیم. مطمئنا این جوایز بزودی به دست آنها خواهد رسید.

وی تصریح کرد: حقوق مدال آوران افزایش یافته اما هنوز اعمال نشده است. با وجود مشکلات مالی فدراسیون ورزشکاران تنها یک ماه حقوق معوقه طلب دارند و بزودی هم با رفع مشکلات مالی ترفیع حقوق آنها اعمال خواهد شد.

صفایی در پاسخ به این پرسش که "پس از رقابت‌های قهرمانی آسیای تهران وعده راه اندازی آکادمی تیروکمان جهان را دادید، این مرکز چه زمانی شروع به کار خواهد کرد؟"، گفت: این مرکز با امکاناتی مطلوب در سایت تخصصی دو المپیکی تهران راه اندازی می شود و قرار است با کمک وزارت ورزش و جوانان مابقی کارهای اجرایی آن تکمیل شود تا بتوانیم آن را بزودی تکمیل و افتتاح کنیم. قرار است این آکادمی جهانی در بحث برگزاری اردوهای تدارکاتی رده‌های سنی، دوره‌های مربیگری و داوری و کلینیک‌های تخصصی این رشته فعالیت کند.

رئیس فدراسیون تیروکمان در آخرین بخش گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ریاست خود در این فدراسیون گفت: 15 آذرماه ریاست چهارساله من به اتمام رسیده است. فدراسیون تیراندازی باکمان آمادگی دارد تا با دستور وزارت ورزش و جوانان مراحل ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست این فدراسیون را انجام و مجمع انتخاباتی آن را برگزار کند.