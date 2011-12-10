"کورماگمدوف" هم بدنبال حضور در المپیک لندن است

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله هشت ماه مانده به آغاز رقابت‌های المپیک لندن برخی از کشتی گیران کهنه کار و البته بازنشسته روس در پی حضور دوباره در تیم ملی این کشور هستند.

براساس این گزارش، چند هفته پیش "بوایسار سایتی‌اف" به همراه بردارش آدام برای بازگشت به دنیای کشتی پس از مدت‌ها دوری از میادین ابراز تمایل کردند تا حضور اعجوبه روس در وزن 74 کیلوگرم زنگ خطر را برای همه مدعیان این وزن بصدا درآورد.

پس از سایتی‌اف، "کورماگمد کورماگمدوف"، کشتی گیر 33 ساله وزن 120 کیلوگرم روس‌ها که پس از حدود سه سال مصدومیت و تاسیس مدرسه کشتی در این کشور از دنیای کشتی دور شده بود نیز سودای حضور دوباره در میادین کشتی را دارد.

وی که آخرین بار در رقابت‌های اروپایی سال 2007 صاحب مدال طلا شد و در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی 2006 فردین معصومی را شکست داد، چندین مدال جهانی و اروپایی را در کارنامه دارد اما بهترین مقامش در المپیک به ششمی المپیک آتن باز می گردد.

این کشتی گیر روس سابقه حضور در لیگ کشتی ایران را دارد اعلام کرده است تمرینات خود را آغاز کرده تا با آگاهی از میزان آمادگی‌اش خود را به "جامبولات تدیف"، سرمربی روس‌ها نشان دهد.