عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

* آفریقا

- برخی منابع اعلام کردند: "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع مصر از دوشنبه گذشته وضعیت وخیمی پیدا کرده و برخی احتمال می دهند که وی مرده باشد

- "کمال الجنزوری" نخست وزیر مصر تعهد داد که با تظاهرات کنندگان برخورد خشونت آمیز نشود.

- یکی از مسئولان سازمان ملل از سودان شمالی و جنوبی خواست که به منظور جلوگیری از وخامت بیشتر مشکلات فیمابین با یکدیگر گفتگو کنند.

- سه نفر در اثر حمله موشکی در ساح عاج کشته شدند.

* خاورمیانه

- نظامیان رژیم صهیونیستی پس از کشته شدن یکی از اعضای "گردانهای الاقصی" در مرز با مصر به حالت آماده باش درآمدند.

- هزاران یمنی در صنعا تظاهرات ضد دولتی برگزار کردند.

- جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، از مصر خواست که برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به این رژیم فشار آورد.

- "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان از دیدار با جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک خودداری کرد.

* آمریکا

- "جفری فلتمن" معاون وزیر خارجه آمریکا تهدید کرد که کشورش در صورت شکست طرح های عربی درباره سوریه به شورای امنیت متوسل می شود.

- "هیلاری کلینتون" درباره فروش برنامه های کامپیوتری و اینترنتی به رژیم های مستبد هشدار داد.

- یک پلیس در دانشگاه ویرجینیا به ضرب گلوله کشته شد.

* آسیا

- به دنبال سفر درمانی "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان به امارات متحده عربی بحثهای درباره وقوع کودتای آرام و برکناری وی مطرح شده است.

- در اثر حمله موشکی به کاروان ناتو در کویته مرکز منطقه بلوچستان پاکستان 20 کامیون آنها آتش گرفت.

* اروپا

- منابع انگلیسی اعلام کردند که درباره پرونده لاکربی دوباره تحقیق می شود.