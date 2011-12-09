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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ورود 15میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی به کشور/ توزیع بین 80دانشگاه

ورود 15میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی به کشور/ توزیع بین 80دانشگاه

مدیر گروه تجهیزات معاونت پژوهشی وزارت علوم ارزش تجهیزات آزمایشگاهی وارداتی مورد نیاز دانشگاهها طی یکسال گذشته را 15 میلیون یورو اعلام کرد.

عباسعلی ارفع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: طی یکسال گذشته در 3 بخش تجهیزات آزمایشگاهی شامل بیش از 30 کانتینر تجهیزات آزمایشگاهی خارجی ترخیص شد.

مدیر طرح و برنامه و گروه تجهیزات معاونت پژوهشی وزارت علوم، افزود: این تجهیزات آزمایشگاهی عمدتا Hitech هستند و شامل بالغ بر 400 تجهیز آزمایشگاهی مختلف می شوند که در بین 80 دانشگاه کشور توزیع و نصب شده یا در حال نصب است.

ارفع اضافه کرد: کل تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها که طی یکسال گذشته وارد کشور شده است، دارای ارزشی بالغ بر 15 میلیون یورو است.

کد مطلب 1478815

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