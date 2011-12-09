ورود 15میلیون یورو تجهیزات آزمایشگاهی به کشور/ توزیع بین 80دانشگاه

عباسعلی ارفع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: طی یکسال گذشته در 3 بخش تجهیزات آزمایشگاهی شامل بیش از 30 کانتینر تجهیزات آزمایشگاهی خارجی ترخیص شد.

مدیر طرح و برنامه و گروه تجهیزات معاونت پژوهشی وزارت علوم، افزود: این تجهیزات آزمایشگاهی عمدتا Hitech هستند و شامل بالغ بر 400 تجهیز آزمایشگاهی مختلف می شوند که در بین 80 دانشگاه کشور توزیع و نصب شده یا در حال نصب است.

ارفع اضافه کرد: کل تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز دانشگاهها که طی یکسال گذشته وارد کشور شده است، دارای ارزشی بالغ بر 15 میلیون یورو است.