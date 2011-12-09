500 شعبه اخذ رای در ایلام برای انتخابات مجلس در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی اظهار داشت: بیش از 10 هزار نفر امر اجرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این استان را بر عهده خواهند داشت.
وی همچنین از تشکیل کمیته های مختلف اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس در ایلام خبر داد.
معاون استاندار ایلام ادامه داد: مجریان انتخابات حق استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدهای مختلف را ندارند.
وی یادآور شد: فرمانداری ایلام به عنوان مسئول مرکزی اجرای انتخابات در استان انتخاب شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه مردم استان ایلام همیشه حضوری پر رنگ در انتخابات داشته اند، اظهار داشت: در انتخابات مجلس نیز مردم حضوری پر شور خواهند داشت.
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