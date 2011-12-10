افزایش همکاری های کوالالامپور با عشق آباد/ حضور فعال پتروناس در ترکمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس جمهور ترکمنستان در کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر مالزی در پوتراجایا، گفت: ترکمنستان و مالزی به دنبال افزایش همکاری ها در جهت کارآفرینی و نیز سرمایه گذاریهای مشترک هستند.

"قربان قلی بردی محمداف" افزود: ما توانایی های موجود در زمینه های همکاری کارآفرینان دو کشور را بررسی می کنیم و در راستای این همکاری ها به دنبال توسعه اقتصاد ترکمنستان هستیم.

محمداف ادامه داد: بیشترین امکان برای این همکاریها در زمینه های انرژی، حمل و نقل، مخابرات، ساخت و ساز، نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، فنآوری برتر و گردشگری خواهد بود.

وی یادآور شد: این همکاری ها جهت تقویت نقش ترکمنستان و مالزی در ایجاد توسعه در سیاست جهانی می باشد و دو کشور در زمینه های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازمانی همکاری بیشتری در شبکه های بین المللی خواهند داشت.

رییس جمهور ترکمنستان این دوره از گفتگوها با دولت مالزی را در جریان سفرش به مالزی موفق و مثبت ارزیابی کرد.

در ادامه این کنفرانس خبری"نجیب رزاق" از رضایت دولت ترکمنستان از فعالیتهای شرکت پتروناس مالزی خبر داد و گفت: امیدوارم تولیدات شرکت پتروناس در صنعت گاز ترکمنستان به دو برابر میزان فعلی افزایش یابد.

شرکت پتروناس مالزی تا کنون بالغ بر 5.6 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز ترکمنستان سرمایه گذاری کرده است.

نخست وزیر مالزی در ادامه از ارائه پیشنهاد کشورش جهت توسعه فعالیتهای نفتی پتروناس به ترکمنستان در جریان این سفر خبر داد که ارایه این پیشنهاد با واکنش مثبت بردی محمداف همراه بود.

قربان قلی بردی محمداف روز پنجشنبه برای اولین بار از زمان تصدی عنوان ریاست جمهوری ترکمنستان وارد مالزی شد و روز جمعه این کشور را ترک کرد.

علاوه بر مذاکرات با مقامات ارشد دولت مالزی، دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه پتروناس از برنامه های رییس جمهوری ترکمنستان در سفر به مالزی اعلام شده بود.