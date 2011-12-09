مقابل تراکتور از پیش بازنده نیستیم/ سقف آرزوهای بازیکنان امروزی کوتاه است

علی سامره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار این هفته تیم مس سرچشمه مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: ما مقابل تراکتورسازی بازی سختی خواهیم داشت اما برای امتیازگیری از این دیدار نا امید نیستیم و امیدوارم بتوانیم با امتیاز به سرچشمه برگردیم.

وی با بیان اینکه تیم مس سرچشمه از پایین جدول فاصله خواهد گرفت، تصریح کرد: ما در اغلب بازیهایمان خوب کار کرده ایم و اگر بتوانیم نتایج خود را هم بهتر کنیم، فکر می کنم با دو، سه برد بتوانیم از پایین جدول فاصله بگیریم.

سامره در خصوص تیم تراکتورسازی تبریز یادآور شد: تراکتورسازی تیمی پرمهره، با تجربه و دارای جایگاهی خوب در جدول می باشد که قابل قیاس با تیم مس سرچشمه نیست اما این دلیل نمی شود که ما خود را در این بازی از پیش بازنده بدانیم.

وی افزود: امیدوارم تیم تراکتورسازی در مقابل ما معمولی بازی کند تا ما بتوانیم نتیجه خوبی در این دیدار بگیریم!

مهاجم کارکشته تیم مس سرچشمه که سابقه حضور در تیم استقلال تهران را نیز در کارنامه دارد، با بیان اینکه فوتبالیستهای فعلی کشور سقف آرزوهایشان خیلی کوتاه است، عنوان کرد: بازیکنان هفت، هشت سال اخیر فوتبال ما با اهدافی کوتاه مدت پا به عرصه فوتبال گذاشته اند و با یک سال بازی کردن خیلی زود ارضاء می شوند و کنار می روند.

وی ادامه داد: این موضوع باعث می شود که فوتبال ما نتواند پیشرفت خوبی داشته باشد و در آینده دچار مشکل شود.

سامره در پاسخ به این سئوال که تا چه زمانی به بازی فوتبال ادامه خواهد داد، گفت: من با دیدن بازی برخی بازیکنان جوان انگیزه زیادی پیدا می کنم و تا زمانی که بدانم برای تیمم مثمرثمر هستم، به فوتبالم ادامه خواهم داد.

علی سامره در فصل جاری با زدن سه گل در دیدار برابر تیمهای سایپا، پرسپولیس و شاهین بوشهر بهترین گلزن تیم مس سرچشمه لقب گرفته است.