زلزله 4.5 ریشتری اسفراین را لرزاند/ ترک خوردگی منازل مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، وقوع سه زلزله پی در پی در ساعت 20 و 45 دقیقه 40 ثانیه و 23 و 34 دقیقه 33 ثانیه پنجشنبه شب و یک و 3 دقیقه 15 ثانیه بامداد جمعه حوالی شهرستان اسفراین را به لرزه در آورد.

بر اساس شواهد، شدت زمین لرزه مردم را وحشت زده کرد و اسفراینی ها از وحشت تکرار مجدد زمین لرزه خانه های خود را ترک کرده بودند و به خیابانها آمده بودند.

زمین لرزه ساعت 23 و 34 دقیقه و 33 ثانیه بجنورد مرکز استان خراسان شمالی را نیز لرزاند.

محمد محدزاده، فرماندار اسفراین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وقوع زمین لرزه بر اساس گزارشهای رسیده تاکنون موجب فروریختن یک خانه خالی از سکنه و ترک برداشتن دو منزل مسکونی در روستای "امین آباد" از توابع دهستان "دامن کوه" در پنج کیلومتری این شهر شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر اسفراین نیز به خبرنگار مهر اظهارداشت: گروههای امداد و نجات هلال احمر بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه به روستای امین آباد اعزام شدند که خوشبختانه نیازی به هیچ اقدامی نبود.

علی کمایستانی اظهارداشت: شب گذشته تیمهای هلال احمر برای هرگونه کمک رسانی در حالت آماده باش کامل بودند.

بر اساس این گزارش مردم این شهرستان از نیمه شب گذشته از ترس مجدد زمین لرزه به خیابانها و داخل پارکها و بلوارهای شهرستان آمده بودند و در حالی که چادر های مسافرتی بر پا کرده بودند عده ای نیز در کنار آتشی که افروخته بودند سپری می کردند و جمع کثیری نیز در داخل خوروهای روشن خود شب را سپری کردند.

مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری قوچان وابسته به مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران به طول و عرض جغرافیایی 37.15 و 57.58 درجه واقع در شمال شرقی ایران در حوالی اسفراین بوده است.

