بهروز علیشیری در گفتگو با مهر در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس گفت: با توجه به اینکه باید رقم دقیق اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس را بدانیم بانک اطلاعات ورودی سرمایه گذاریها در بورس با همکاری سازمانهای بورس و سرمایه گذاری خارجی اصلاح میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در بازار سرمایه دو گونه سرمایه گذار خارجی داریم، تصریح کرد: یک نوع سرمایه گذاری است که کمتر از 10 درصد سرمایه میآورد که بر پایه تعریف استاندارد FDIتلقی نمیشود.
وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شد و بیش از 10 درصد سرمایه داشت و سرمایه گذار راهبردی بود و در عین حال به عنوان سرمایه گذار حق مدیریتی و فرآیندهای آن در مدیریت مداخله کرد ما وی را به عنوان FDIمیشناسیم.
علیشیری با تاکید بر اینکه میتوانیم سرمایه گذار خارجی در هر بخش از جمله بانک و بیمه را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: یکی از بخشهای مهم در سطح بینالمللی که موجب شد حجم معاملات ورودی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد به شیوههای غیرسهمی باز میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین استراتژی توسعه صنعتی خبر داد و گفت: براساس این استراتژی، مشخص میشود که کدام بخشهای صنعتی برای سرمایه گذاری در اولویت قرار دارند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ادامه داد: همچنین این استراتژی مشخص می کند که تمرکز صنایع در کجاست و جهت گیریهای اکثریتی سرمایه گذاری در منابع باید در کدام بخشها انجام شود.
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