هواپیمای امریکایی پایین آورده شده است/ رد ارائه اطلاعات پهپاد به دیگر کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان اضافه کرد : این هواپیما در عمق 250 کیلومتری خاک ایران در استان خراسان و در شمال منطقه طبس پائین اورده شده و ما به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد نیات امریکا از این اعمال تجاوزکارانه هستیم .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد نامه ارسالی به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص این موضوع و اینکه ایا ایران به اقدامات تلافی جویانه می اندیشد، گفت : نامه ای که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران جهت دبیرکل و سایر مقامات سازمان ملل ارسال شد، بر این نکته تاکید داشت که اقدام به تجاوز به حریم هوائی کشورمان یک اقدام خصمانه علیه مردم ایران در نظر گرفته شود و نکته مهم دیگری که در نامه امده این بود که این اقدام نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی و بویژه اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد است .

محمد خزاعی افزود : همچنین در نامه تاکید شده دولت جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را برای اتخاذ کلیه اقدامات لازم بمنظور حفاظت از حاکمیت ملی خود محفوظ می دارد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین برخی ادعاها در خصوص اینکه ایران اطلاعات مربوط به این هواپیما را با دیگر کشورها در میان می گذارد ، را رد کرد.