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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

خزاعی در مصاحبه با سی ان ان:

هواپیمای امریکایی پایین آورده شده است/ رد ارائه اطلاعات پهپاد به دیگر کشورها

هواپیمای امریکایی پایین آورده شده است/ رد ارائه اطلاعات پهپاد به دیگر کشورها

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا با استفاده از فناوری و ابزار نیروهای ذیربط ایرانی پائین آورده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان اضافه کرد : این هواپیما در عمق 250 کیلومتری خاک ایران در استان خراسان و در شمال منطقه طبس پائین اورده شده و ما به دنبال  اطلاعات بیشتری در مورد  نیات امریکا از این اعمال تجاوزکارانه هستیم .

سفیر و نماینده دائم کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد نامه ارسالی به دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص این موضوع و اینکه ایا ایران به اقدامات تلافی جویانه می اندیشد، گفت : نامه ای که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران جهت دبیرکل و سایر مقامات سازمان ملل ارسال شد، بر این نکته تاکید داشت که اقدام به تجاوز به حریم هوائی کشورمان یک اقدام خصمانه علیه مردم ایران در نظر گرفته شود و نکته مهم دیگری که در نامه امده این بود که این اقدام نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی و بویژه اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد است .

محمد خزاعی افزود : همچنین در نامه تاکید شده  دولت جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود را  برای اتخاذ کلیه اقدامات لازم بمنظور حفاظت از حاکمیت ملی خود محفوظ می دارد .

سفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین برخی ادعاها در خصوص اینکه ایران اطلاعات مربوط به این هواپیما را با دیگر کشورها در میان می گذارد ، را رد کرد.

کد مطلب 1478870

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