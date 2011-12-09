به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور امروز جمعه به انجام می رسد و طی آن تیم کبدی مردان پست بانک قم در صورت تکرار نتایج دور رفت قهرمان این پیکارها می شود.



حضور موفق در دیدارهای دور رفت از مرحله نهایی نخستین دوره مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور سبب شد کبدی‌کاران تیم پست بانک قم در آستانه کسب عنوان قهرمانی این دوره از پیکارها قرار بگیرند.



مردان کبدی‌کار قم که نخستین بار حضور در مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کنند و در حال حاضر بیشترین بخت را در بین چهار تیم حاضر در مرحله نهایی این رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی دارند، سه بازی خود در دور رفت را برده اند و در صورت تکرار همین نتایج قطعا قهرمان این دوره از رقابت ها می شوند.



بعد از کسب نتایج بسیار خوب در مسابقات مرحله گروهی که در تهران و ساری برگزار شد، تیم کبدی مردان پست بانک قم در نخستین دیدار خود در مرحله نهایی این پیکارها که در حال حاضر در تهران در جریان است، مقابل تیم کبدی ساحلی رودهن تهران صف‌آرایی کرد.



این مسابقه با توجه به توانمندی هر دو تیم و توانایی‌هایی که دو تیم برای کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها دارند از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود اما در نهایت کبدی‌کاران تیم پست بانک قم موفق شدند میزبان خود را با حساب 47 بر 32 شکست دهند.



به دست آوردن این پیروزی در جدال با تیم کبدی ساحلی رود‌هن انگیزه بازیکنان تیم کبدی ساحلی پست بانک قم را برای دومین مسابقه بیشتر کرد و آنها در دیداری حساس‌تر از مسابقه با رودهن، این بار مقابل تیم هیئت کبدی قائمشهر قرار گرفتند.



این دیدار نیز از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود تا اینکه مردان کبدی‌کار تیم پست بانک قم در ادامه روند صعودی خود موفق شدند حریف خود را با نتیجه عجیب 50 بر 34 با شکستی سنگین مواجه کرده و دومین بازی خود را نیز با پیروزی پشت سر بگذارند.



سومین مسابقه تیم کبدی پست بانک قم در دور رفت از مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر کبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور مقابل تیم کبدی تختی تهران میزبان رقابت‌های این مرحله برگزار شد که این مسابقه با برتری46 بر 24 تیم پست بانک قم به پایان رسید تا دیدارهای دور رفت با صدرنشینی نماینده کبدی استان قم به پایان برسد.



با کسب سه پیروزی متوالی در دور رفت مرحله گروهی، تیم کبدی پست بانک قم در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت و تیم کبدی رودهن تهران، تختی تهران و هیئت قائمشهر در رده‌های بعدی مسابقات این مرحله از نخستین دوره پیکارهای لیگ برترکبدی ساحلی مردان باشگاه‌های کشور ایستادند.



کبدی کاران تیم پست بانک قم ابتدا با تیم رودهن تهران رو به رو می شوند، سپس با تیم کبدی مردان هیئت قائمشهر مسابقه می دهند و در آخرین رقابت نیز حریف تیم کبدی ساحلی تختی تهران خواهند بود تا قهرمانی خود را مسجل کنند.

