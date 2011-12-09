به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران که قرار است از ساعت 16:15 و از سری مسابقات جام حذفی در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی برگزار شود، حواشی زیادی در این ورزشگاه دیده می شد که در زیر به آنها اشاره می شود:
* در طول مسیر اتوبان تهران - کرج هواداران دو تیم هم با وسایل نقلیه عمومی و هم با وسایل شخصی خود و با داشتن پرچمهای قرمز و آبی به سمت ورزشگاه آزادی در حال حرکت هستند.
* مقابل درب ورزشگاه آزادی نظر خاصی حاکم است و هواداران در حال ورود به ورزشگاه هستند.
* هوادارانی که از شب گذشته در مکانهایی که برای آنها در نزدیکی استادیوم آزادی تعبیه شده بود در محوطه ورزشگاه حضور دارند و تعداد بسیاری از آنها در حال حاضر در ورزشگاه نشسته و مشغول به تشویق تیم محبوب خود هستند.
* در ساعت 11 بیش از 10 هزار هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس روی سکوها نشسته و این نشان دهنده آن است که این بازی برای آنها از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.
* عدهای از هواداران دو تیم در محوطه اصلی ورزشگاه آزادی و هر قسمتی که آفتاب بیشتری بر زمین میتابد و گرمای متبوعی دارد نشستهاند و خود را آماده میکنند تا به زمین شماره یک بیایند و روی سکوها بنشینند.
* پارکینگهای غربی و شرقی استادیوم رفته رفته در حال پر شدن است و انتظار میرود تا ظهر امروز دیگر جایی در پارکینگها برای توقف ماشین وجود نداشته باشد.
* عدهای از هواداران دو تیم صبحانه را در ورزشگاه آزادی صرف کرده و با خوردن کیک و چای و ساندویچهای معروف استادیوم آزادی خود را برای دیدار این دو تیم آماده میکنند.
* هواداران دو تیم که در ورزشگاه حضور دارند با شعارهایی علیه تیمهای همدیگر کریخوانیهای همیشگی در این بازی را آغاز کردند.
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