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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

دربی 73 در جام حذفی/

10 هزار تماشاگر سرخابی در ورزشگاه آزادی/ کری‌خوانی آغاز شد!

10 هزار تماشاگر سرخابی در ورزشگاه آزادی/ کری‌خوانی آغاز شد!

در حالی که تا آغاز هفتادوسومین دربی شهر تهران بیش از پنج ساعت زمان باقی مانده است تنها 10 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه آزادی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس تهران که قرار است از ساعت 16:15 و از سری مسابقات جام حذفی در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی برگزار شود، حواشی زیادی در این ورزشگاه دیده می شد که در زیر به آنها اشاره می شود:

* در طول مسیر اتوبان تهران - کرج هواداران دو تیم هم با وسایل نقلیه عمومی و هم با وسایل شخصی خود و با داشتن پرچم‌های قرمز و آبی به سمت ورزشگاه آزادی در حال حرکت هستند.

* مقابل درب ورزشگاه آزادی نظر خاصی حاکم است و هواداران در حال ورود به ورزشگاه هستند.

* هوادارانی که از شب گذشته در مکان‌هایی که برای آنها در نزدیکی استادیوم آزادی تعبیه شده بود در محوطه ورزشگاه حضور دارند و تعداد بسیاری از آنها در حال حاضر در ورزشگاه نشسته و مشغول به تشویق تیم محبوب خود هستند.

* در ساعت 11 بیش از 10 هزار هوادار دو تیم استقلال و پرسپولیس روی سکوها نشسته و این نشان دهنده آن است که این بازی برای آنها از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

* عده‌ای از هواداران دو تیم در محوطه اصلی ورزشگاه آزادی و هر قسمتی که آفتاب بیشتری بر زمین می‌تابد و گرمای متبوعی دارد نشسته‌اند و خود را آماده می‌کنند تا به زمین شماره یک بیایند و روی سکوها بنشینند.

* پارکینگ‌های غربی و شرقی استادیوم رفته رفته در حال پر شدن است و انتظار می‌رود تا ظهر امروز دیگر جایی در پارکینگ‌ها برای توقف ماشین وجود نداشته باشد.

* عده‌ای از هواداران دو تیم صبحانه را در ورزشگاه آزادی صرف کرده و با خوردن کیک و چای و ساندویچ‌های معروف استادیوم آزادی خود را برای دیدار این دو تیم آماده می‌کنند.

* هواداران دو تیم که در ورزشگاه حضور دارند با شعارهایی علیه تیم‌های همدیگر کری‌خوانی‌های همیشگی در این بازی‌ را آغاز کردند.

کد مطلب 1478890

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