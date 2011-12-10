تفاوت سونامی ژاپن و کاترینا در آمریکا/ جمع آوری 5هزار و 190 میلیارد تومان اعانه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مناطق سونامی زده ژاپن،مطابق با آخرین اطلاعات موجود بر اثر وقوع سونامی در ژاپن 15836 نفر در این کشور کشته و 3650 نفر دیگر مفقود شده اند.

در این باره 71565 نفر بی خانمان شده و به سایر نقاط نقل مکان کرده و یا در اقامتگاه ها اسکان موقت یافته اند.

نکته جالب توجه در سونامی ژاپن که مردم این کشور به آن افتخار می کنند این است که بعد از وقوع سونامی به ندرت سرقت اموال مشاهده شده در حالیکه یکی از مشکلات دولت امریکا در زمان وقوع طوفان کاترینا سرقت و غارت فراگیراموال عمومی و مردمی بود.

علاوه بر این سونامی ژاپن عاملی بر وحدت ملی در این کشور بوده و با وقوع سونامی تا کنون 298میلیارد و سیصد و سی میلیون و هفتاد و چهار هزار ین معادل پنج هزار و صد و نود میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار و ششصد تومان کمک های مردمی در این کشور جمع آوری شده است.

با این حال در معابد ژاپن صندوق هایی برای جمع آوری کمک برای مردم زلزله زده ترکیه دیده می شد.

ژاپنی ها شعاری دارند که زیاد آن را به کار میبرند زمانی که می خواهند طرف مقابل با عرق و غیرت کار و تلاش کند می گویند : "گامبارو" یعنی تلاش می کنیم و شعار "گامبارو توهوکا" یعنی شما ژاپن تلاش کن در مناطق سونامی زده زیاد مشاهده می شود.

شهرداری اوزوچی از مناطقی که سونامی تقریبا آن را ویران کرده... محلی ها می گویند شهردار این منطقه تا دقایق آخر به کمک رسانی ادامه داده تا اینکه در نهایت بر اثر سونامی کشته شده است



صاحب این خانه بعد از سونامی سگ خود با نام "چاو" را گم کرده و با این پلاکارد و عکسی که در محل ویرانه خانه نصب کرده امیدوار است بعد از چند ماه سگش را بیابد

اقوام قربانیان سونامی با حضور در محل خانه نزدیکان خود ضمن ادای احترام برای آنان بنابر سنتشان برای درگذشتگان نوشیدنی همچون آب و چایی قرار می دهند

بعد از گذشت حدود 9ماه از زمان وقوع سونامی همچنان آب ناشی از آن در برخی ویرانه ها باقی مانده است



قبرستان شهر یامادا خاکستر صدها نفر از مردمی که بر اثر سونامی جان خود را از دست دادند را در خود جای داده است

