دکتر احد فرامرز قراملکی در تعریف اخلاق شهروندی به خبرنگار مهر گفت: اخلاق شهروندی عبارت است از مسئولیت پذیری شهروندان در محیط زندگی شهری که به حوزههایی چون مسئولیت پذیری در قبال دیگر شهروندان، مسئولیت پذیری در قبال نهادهای اجتماعی قابل تقسیم است. بر حسب اینکه خود اخلاق را بر موقعیت حقوق افراد تعریف کنیم آنوقت اخلاق شهروندی به مسئولیت پذیری افراد نسبت به حقوق شهروندان و نسبت به نهادهای اجتماعی تعریف میشود.
وی افزود: برای مثال اگر رانندگان نسبت به رعایت حقوق دیگر رانندگان و عابرین پیاده حساسیت از خود نشان دهند و نسبت به رعایت حقوق آنها دغدغه داشته باشند در اینصورت دارای اخلاق شهروندی هستند.
رئیس گروه اخلاق حرفهای دانشگاه تهران در مورد اینکه اخلاق شهروندی را به چه حوزههایی میتوان تعمیم داد نیز اظهار داشت: اخلاق شهروندی به دلیل اینکه مسئولیت پذیری در حوزه زندگی اجتماعی است بطور طبیعی به قلمروهای مختلفی که در حوزه اجتماعی وجود دارد تقسیم میشود.
قراملکی در مورد نقش رعایت حقوق شهروندی در کاهش تصادفات منجر به فوت و جلوگیری از ترافیک سنگین شهری نیز عنوان کرد: واقعیت این است که نه تنها در جای جای زندگی شهری جای اخلاق را خالی میبینم بلکه در مواردی با نوعی بحران اخلاق نیز مواجه هستیم. اگر اخلاق را بنوعی رعایت حقوق همدیگر تعریف کنیم آنوقت خواهیم دید که اولا جای اخلاق در بسیاری از مناسبات اجتاعی خالی است ثانیا این نبود اخلاق منجر به بروز هزینههای بسیار گزاف بر شهروندان میشود.
وی افزود: برای مثال وقتیکه در خیابانی تصادفی روی میدهد اگر نسبت به رعایت سایر اتومبیلهایی که از آن خیابان تردد میکنند بی اعتنا باشیم خیابان را بند میآوریم و باعث ترافیک سنگین میشویم. به نظر میرسد اگر حساسیت نسبت به حقوق همدیگر داشته باشیم این مناظر بوجود نخواهد آمد. در برخی موارد عدم رعایت حقوق شهروندی علاوه بر خسارتهای مالی منجر به حادثههای جانی هم میشوند. بنابراین لازم است فرمول طلایی را پیش روی خودمان داشته باشیم و آن اینکه شهروندان حق دارند و باید حقوقشان رعایت شود که این حقوق عبارت است از حق تقدم در عبور و مرورها و حق آرامش و آسایش ، حق مالکیت خصوصی و رعایت حریم خصوصی و موارد متعدد دیگر.
وی تأکید کرد: اخلاق شهروندی فقط اخلاق شهروندان نیست این اشتباه را باید بزداییم و به سازمانهایی که در شهرها فعالیت دارند یاد بدهیم که سازمانها هم شهروند هستند. شهروند فقط به افراد و اشخاص حقیقی خلاصه نمیشود بلکه مؤسسات و سازمانهایی که در شهر زندگی میکنند هم به عنوان مؤسسات حقوقی شهروند محسوب میشوند و مسئولیت پذیری اینها بسیار مهمتر از مسئولیت پذیری اشخاص حقیقی است.
این نویسنده و مترجم تصریح کرد: هرکسی که در این مؤسسات در شهر فعالیت دارد چه در مدرسه چه در موسسههای حرفهای چه موسسههای کسب و کار همه اینها مسئولیت دارند. برای مثال زمانی است که از رانندگان میخواهیم که اخلاق شهروندی را رعایت کنند اما یادمان باشد که بخش بزرگی از رانندگان شهری کارمندان و کارکنان شرکتهایی هستند که در این شهر فعالیت میکنند اگر این شرکتها اخلاق را در موسساتشان نهادینه کنند و به کارکنانشان آموزش بدهند خود به خود رعایت اخلاق شهروندی ملکه افراد خواهد شد.
نظر شما