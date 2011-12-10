دکتر احد فرامرز قراملکی در تعریف اخلاق شهروندی به خبرنگار مهر گفت: اخلاق شهروندی عبارت است از مسئولیت پذیری شهروندان در محیط زندگی شهری که به حوزه‏هایی چون مسئولیت پذیری در قبال دیگر شهروندان، مسئولیت پذیری در قبال نهادهای اجتماعی قابل تقسیم است. بر حسب اینکه خود اخلاق را بر موقعیت حقوق افراد تعریف کنیم آنوقت اخلاق شهروندی به مسئولیت پذیری افراد نسبت به حقوق شهروندان و نسبت به نهادهای اجتماعی تعریف می‎شود.

وی افزود: برای مثال اگر رانندگان نسبت به رعایت حقوق دیگر رانندگان و عابرین پیاده حساسیت از خود نشان دهند و نسبت به رعایت حقوق آنها دغدغه داشته باشند در اینصورت دارای اخلاق شهروندی هستند.

رئیس گروه اخلاق حرفه‎ای دانشگاه تهران در مورد اینکه اخلاق شهروندی را به چه حوزه‎هایی می‎توان تعمیم داد نیز اظهار داشت: اخلاق شهروندی به دلیل اینکه مسئولیت پذیری در حوزه زندگی اجتماعی است بطور طبیعی به قلمروهای مختلفی که در حوزه اجتماعی وجود دارد تقسیم می‎شود.

قراملکی در مورد نقش رعایت حقوق شهروندی در کاهش تصادفات منجر به فوت و جلوگیری از ترافیک سنگین شهری نیز عنوان کرد: واقعیت این است که نه تنها در جای جای زندگی شهری جای اخلاق را خالی می‏بینم بلکه در مواردی با نوعی بحران اخلاق نیز مواجه هستیم. اگر اخلاق را بنوعی رعایت حقوق همدیگر تعریف کنیم آنوقت خواهیم دید که اولا جای اخلاق در بسیاری از مناسبات اجتاعی خالی است ثانیا این نبود اخلاق منجر به بروز هزینه‏های بسیار گزاف بر شهروندان می‏شود.

وی افزود: برای مثال وقتیکه در خیابانی تصادفی روی می‏دهد اگر نسبت به رعایت سایر اتومبیلهایی که از آن خیابان تردد می‎کنند بی اعتنا باشیم خیابان را بند می‏آوریم و باعث ترافیک سنگین می‏شویم. به نظر می‏رسد اگر حساسیت نسبت به حقوق همدیگر داشته باشیم این مناظر بوجود نخواهد آمد. در برخی موارد عدم رعایت حقوق شهروندی علاوه بر خسارتهای مالی منجر به حادثه‏های جانی هم می‏شوند. بنابراین لازم است فرمول طلایی را پیش روی خودمان داشته باشیم و آن اینکه شهروندان حق دارند و باید حقوقشان رعایت شود که این حقوق عبارت است از حق تقدم در عبور و مرورها و حق آرامش و آسایش ، حق مالکیت خصوصی و رعایت حریم خصوصی و موارد متعدد دیگر.

وی تأکید کرد: اخلاق شهروندی فقط اخلاق شهروندان نیست این اشتباه را باید بزداییم و به سازمانهایی که در شهرها فعالیت دارند یاد بدهیم که سازمانها هم شهروند هستند. شهروند فقط به افراد و اشخاص حقیقی خلاصه نمی‎شود بلکه مؤسسات و سازمانهایی که در شهر زندگی می‎کنند هم به عنوان مؤسسات حقوقی شهروند محسوب می‎شوند و مسئولیت پذیری اینها بسیار مهمتر از مسئولیت پذیری اشخاص حقیقی است.

این نویسنده و مترجم تصریح کرد: هرکسی که در این مؤسسات در شهر فعالیت دارد چه در مدرسه چه در موسسه‎های حرفه‏ای چه موسسه‏های کسب و کار همه اینها مسئولیت دارند. برای مثال زمانی است که از رانندگان می‏خواهیم که اخلاق شهروندی را رعایت کنند اما یادمان باشد که بخش بزرگی از رانندگان شهری کارمندان و کارکنان شرکتهایی هستند که در این شهر فعالیت می‎کنند اگر این شرکتها اخلاق را در موسساتشان نهادینه کنند و به کارکنانشان آموزش بدهند خود به خود رعایت اخلاق شهروندی ملکه افراد خواهد شد.