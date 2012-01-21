پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان و حضور هدایتی در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی مالک باشگاه استیل اذین در دیداری با بازیکنان و کادر فنی این تیم شرکت کرد. وی با توجه به نتایج خوب استیل اذین در چند وقت گذشته و برای اینکه بازیکنان با روحیه بیشتری به بازی های آینده فکر کنند چک قسط دوم بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کرد.

در این جلسه هدایتی پس از گوش دادن به مشکلات تیم در جمع بازیکنان اظهار داشت: من اول به عشق مردم خونگرم و مخصوصا جوانان خوب سمنانی موافقت خودم را با حضور استیل آذین در سمنان اعلام کردم. الان هم از مردم خوب و پرشور سمنان می خواهم بیشتر از گذشته استیل آذین را بعنوان یک یار دوازدهم حمایت کنند چون حضور پرشور مردم در ورزشگاه برای حمایت از استیل آذین باعث می شود این تیم راحت تر به نتایج دلخواه که برای شادی دل مردم سمنان است برسد

وی افزود: البته این موضوع باعث می شود تا مسئولان سمنانی نیز مجبور شوند نسبت به تعهدات خود در ابتدای فصل و طبق تفاهم نامه امضاء شده ورفع مشکلات بیش از بیش تلاش کرده و حمایت از استیل اذین را جدی تر بگیرند.

هدایتی خطاب به بازیکنان نیز گفت: من از بازیکنان استیل آذین همدلی و صبوری در برخورد با مشکلات خواستارم تا مانعی برای رسیدن به موفقیت در لیگ آزادگان نداشته باشیم. بازیکنان استیل آذین باید دست به دست همدیگر وبا فراموشی کسر 12 امتیاز ناحق از استیل آذین به پیروزی در دیدار های آینده فکر کنند تا کم کم دوباره به صدر جدول نزدیک شویم آنوقت جوانان سمنانی قطعا روحیه مضاعفی مثل الان پیدا می کنند وحضور پررنگی در ورزشگاه های سمنان خواهند داشت البته الان هم من از حضور مردم سمنان وحمایت های آنها تشکری ویژه دارم.

مالک باشگاه استیل آذین در ادامه حرف های خود تاکید کرد: انشاالله همه دست به دست هم خواهیم داد تا استیل آذین باحمایت جوانان خوب سمنانی در لیگ برتر حضور داشته باشد که قطعا به هر شکلی این اتفاق می افتد ولی دوست دارم همین تیم با تلاش وکوشش مضاعف را در لیگ برتر ببینم تا شیرینی حضور در لیگ برتر برایم صد چندان شود من اعتقاد دارم شما پتانسیل لازم را برای رسیدن به هدف خود دارید.

وی همچنین خطاب به مسئولان سمنانی نیز گفت: من از مسئولان سمنانی می خواهم تا با ایجاد امکانات مناسب به خصوص تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری سمنان وایجاد امکانات کافی آمادگی برای پذیرایی مسابقات لیگ برتر را داشته باشند تا انشاالله فصل آینده صاحب تیمی شوند که در لیگ برتر حضور دارد ومیزبان تیم های مختلف است.

هدایتی همچنین در این جلسه با معارفه سهرابی به معاون باشگاه و نماینده خودش در سمنان نیز گفت: من از سهرابی می خواهم تا رایزنی‌های لازم را با مسئولان سمنانی برای ایجاد بستر های لازم جهت کمک به استیل آذین طبق تعهدات گذشته به نحوه احسن ایجاد کند تا اعضای تیم فوتبال استیل آذین در سمنان مشکلی نداشته باشند.