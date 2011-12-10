به گزارش خبرگزاری مهر، «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج»، بیانیه محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با این جمله کلید می‌خورد. وی پس از شکست پرسپولیس مقابل استقلال واقعیت‌هایی را در قالب یک بیانیه تقدیم اهالی فوتبال و بالاخص طرفداران پرسپولیس کرد.

در ابتدای بیانیه مدیرعامل پرسپولیس آمده است: مثل روز برایم روشن بود در دربی شانسی نداریم و این عقیده و پیش بینی من دلایل زیادی داشت اما نمی‌توانستم با اشاعه این تفکر در بین بازیکنان روحیه آنها را تضعیف کنم زیرا مرسوم نیست یک فرمانده قبل از نبردی بزرگ، سربازانش را تخلیه روحی و روانی کند. شاید معجزه فوتبال به دادمان می‌رسید و از حداقل شانس سود می‌بردیم اما اینگونه نشد.

در ادامه این بیانه خاطرنشان شده است: به چند دلیل نتوانستیم بازی را ببریم. در فصل نقل و انتقالات تیم بد بسته شد و حواشی فراوانی دامن پرسپولیس را گرفت. ضرب المثل «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» مبین حال پرسپولیس است. حمید استیلی اگر چه از فوتبالیست‌های بزرگ ما بشمار می‌رفت اما سرمربیگری پرسپولیس برای او زود بود و یکی از عوامل ناکامی تیم همین انتصاب در اول فصل برای هدایت پرسپولیس قلمداد می‌شود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: من با وارد کردن برخی شوک‌ها تیم را تقویت کردم تا استیلی، شکست خورده کنار نرود اما متاسفانه فرصت او تمام شد. استیلی بعد از بازی کنار گذاشته شد و بزودی سرمربی جدید پرسپولیس معرفی خواهد شد تا اوضاع تیم به سمت بهبودی پیش برود. من در بحرانی‌ترین شرایط پرسپولیس، قبول مسئولیت کردم و برای اصلاح شرایط نیز دست به هر کار قانونی خواهم زد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه محیط فوتبال ما سالم نیست، اظهار کرده است: تصمیمات فوتبالی باید به طور جمعی اتخاذ شود و مدیران باشگاهی باید به بازی گرفته شوند اما اینجا تصمیم‌سازی شخصی است. در این 80 روزی که در عرصه فوتبال هستم یک بار از من مشورت نخواستند، در شرایطی که مصدومان زیادی داشتیم از سازمان لیگ خواستم تا بازی جام حذفی به تعویق بیفتد اما این فرصت از ما دریغ شد تا با یک لشگر مصدوم به دیدار حریف سنتی و تا بن دندان مسلح برویم.

رویانیان در ادامه این بیانیه آورده است: باخت مقابل استقلال یکی از بدترین روزهای پرسپولیس را رقم زد و در ذهن هواداران به عنوان نقطه تاریک باقی خواهد ماند. از این پس باید طوری حرکت کنیم تا این موضوع از ذهن هواداران پاک شود. در بازی با استقلال هر چه به پایان بازی نزدیک شدیم انرژی بازیکنان ما تحلیل رفت و تعویض‌ها هم دردی را دوا نکرد تا با شکست، شرمندگی ما مقابل هواداران تشدید شود.

در بخش پایانی بیانیه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس آمده است: هوادار پرسپولیس دوست داشت حداقل اگر تیم محبوبش در لیگ نتیجه نمی گیرد در جام حذفی استقلال را ببرد اما با نتیجه‌ای که حاصل شد، قلب هواداران ما شکست. اشک‌های آنها دل مرا به درد آورد و من به عنوان مسئول تیم از تمامی هواداران بابت شکست در دربی عذرخواهی می‌کنم. این شکست معلول تصمیم‌گیری‌های اشتباه در ابتدای فصل است اما من با همه توان تلاش می‌کنم تا در کوتاهترین زمان، پرسپولیس را به روزهای اوجش برگردانم.