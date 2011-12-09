به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار حیدری پور گفت: جذب سرمایه گذار، اجراى پروژه عظیم پل خلیج فارس و تکمیل پروژه هاى نیمه تمام اولویت هاى مهم کارى این سازمان است.

حیدرى پور افزود: جذب سرمایه گذار به ویژه سرمایه گذاران خارجى با توجه به امکانات و قابلیت هاى موجود در جزیره قشم دور از ذهن نیست.

وى افزود: منطقه آزاد قشم از امکانات کارى بسیار بالایى برخوردار است که با بهره گیرى از قوانین مربوط به مناطق آزاد، شرایط جذب سرمایه گذار و ایجاد تحولات عظیم در این منطقه را دنبال خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، پیگیرى پروژه طرح جامع ارتباطى خلیج فارس با محوریت پل خلیج فارس را یکى از مهمترین برنامه هاى کارى خود نام برد و اظهار امیدوارى کرد: با جذب 15 درصدى سهم دولت در این پروژه و ادامه کار توسط شرکت برنده مناقصه، پروژه اقتصادى پل خلیج فارس در موعد مقرر به بهره بردارى برسد.

وى همچنین از همکارى با همه دستگاهها و نهادها در راستاى ارایه خدمت هر چه بیشتر و بهتر به مردم این منطقه و تکمیل پروژه هاى نیمه تمام به عنوان دیگر برنامه هاى کارى خود به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نام برد.

حمید بقایى معاون اجرایى رئیس جمهور و دبیر شوراى هماهنگى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى کشور و هیئت همراه عصر روز گذشته با هدف دیدارهاى عمومى و بازدید از پروژه هاى عمرانى و ویژه قشم وارد بزرگترین جزیره خلیج فارس در جنوب ایران شدند.