امر به معروف و نهی از منکر ضامن سلامت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر فلسفه قیام عاشورا و امام حسین(ع) را امر به معروف و نهی از منکر و برپایی نماز در جامعه دانست و افزود: امروز بزرگترین وظیفه ما تأسی از ائمه معصومان و فرهنگ عاشورا و محرم است که باید با راهکارهای مناسب و بهره مندی از کارشناسان خبره گامهای عملی در ترویج این فرهنگ در جامعه بخصوص در بین قشر جوان برداریم.

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر اهر گفت: باید در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر همه مشارکت داشته و این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم.

وی، تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک دستگاه و یک اداره نیست، بلکه فریضه ای است که همه در مقابل آن مسئول هستیم بخصوص تذکر لسانی با روش خاص و معتدل خیرخواهانه در مخاطب تأثیر گذار خواهد بود.

وی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را زمینه ساز ایجاد فضای معنوی در جامعه برشمرد و تاکید کرد: تحقق این امر موجب سلامت، تهذیب نفس، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، دوری از گناه در جامعه می شود.

حجت الاسلام حاجی زاده با اشاره به اینکه جوانان پاک ما و خلوص نیت دارند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مراکزی است که با جوانان سر و کار دارد و این مکان فرهنگی و آموزشی محلی مناسب برای ترویج شعائر دینی و اسلامی و مسائل معنوی به شمار می رود.