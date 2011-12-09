فرهت، سمفونی «بصیرت» را اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری این یادوراه در بخش جنبی موسیقی آثار آهنگسازان شهیر ایرانی اجرا می شود و شاهین فرهت از هنرمندان نام آور موسیقی ایران که بیشتر آثار وی ملی و میهنی است سمفونی «بصیرت» را به سفارش دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه خواهد برد.



شاهین فرهت تا کنون بیشترین آثار سمفونیک را در ایران داشته است که مضمون این آثار همچون سمفونی «شهید» و پوئم سمفونی «غدیر» اسلامی و بیان کننده سرافرازی های ایران اسلامی و غرور ملی است.



سمفونی «بصیرت» روزهای هفتم، هشتم و نهم دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد.

