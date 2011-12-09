  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

هفتم تا 9 دی

فرهت، سمفونی «بصیرت» را اجرا می کند

فرهت، سمفونی «بصیرت» را اجرا می کند

سمفونی «بصیرت» به آهنگسازی شاهین فرهت از هفتم تا 9 دی امسال اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری این یادوراه در بخش جنبی موسیقی آثار آهنگسازان شهیر ایرانی اجرا می شود و شاهین فرهت از هنرمندان نام آور موسیقی ایران که بیشتر آثار وی ملی و میهنی است سمفونی «بصیرت» را به سفارش دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه خواهد برد.


شاهین فرهت تا کنون بیشترین آثار سمفونیک را در ایران داشته است که مضمون این آثار همچون سمفونی «شهید» و پوئم سمفونی «غدیر» اسلامی و بیان کننده سرافرازی های ایران اسلامی و غرور ملی است.


سمفونی «بصیرت» روزهای هفتم، هشتم و نهم دی ماه سال جاری اجرا خواهد شد.
 

کد مطلب 1478973

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها