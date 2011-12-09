به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که با حضور محمدرضا عباسیان دبیرکل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، قادر آشنا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، امیرحسین شریفی، علی واجد سمیعی و علی آشتیانی‌پور تهیه‌کنندگان سینما و معاونین ستاد برگزار شد، وضعیت مبارزه با معضل سرقت محصولات فرهنگی در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت.

عباسیان در این نشست با اشاره به لزوم تمرکز بیشتر بر مقوله ضدارزشی کپی غیرمجاز، تاکید کرد: با توجه به توزیع غیرمجاز محصولات سمعی و بصری در استان البرز مشارکت دستگاه‌های قضایی، انتظامی و... در این استان امری ضروری است.

وی افزود: مبارزه با عوامل تکثیر و توزیع محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و برخورد جدی با این حرکت غیراخلاقی در استان البرز از اولویت فعالیت‌های ستاد است.

در ادامه، دبیر کل ستاد اظهار داشت: در راستای حمایت از توزیع‌کنندگان و فروشندگان شبکه‌های نمایش خانگی و به منظور کنترل عرضه محصولات فرهنگی و مبارزه با پدیده مذموم دستفروشی، طرح ضربتی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری به زودی در استان البرز اجرا خواهد شد.

پیرو این جلسه مقرر شد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز طی روزهای جاری هماهنگی‌های لازم با مقامات قضایی و انتظامی این استان را به منظور اجرایی کردن این طرح را انجام دهد.