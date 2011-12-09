تولید فولاد خام کشور 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی افزود: در 8 ماهه امسال میزان تولید فولاد خام کشور 9 میلیون و 44 هزار و 800 تن بود، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، 8 میلیون و 177 هزار و 900 تن فولاد خام تولید شد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی با افزایش 8/50 درصدی تولید فولاد خام در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان تولید خود را از 532 تن به 802 تن رساند.



رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: در 8 ماهه امسال میزان تولید محصولات فولادی کشور10 میلیون و 994 هزار و 330 تن بود اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 10 میلیون و 462 هزار و 480 تن بود.



وی توضیح داد: بخش خصوصی نیز در 8 ماهه امسال 3 میلیون و 263 هزار تن محصولات فولادی تولید کرد اما این رقم در مدت مشابه سال گذشته 2 میلیون و 939 هزار تن بود و این حاکی از رشد حدود 11 درصدی است.