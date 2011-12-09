داور مسابقه صبای قم و مس کرمان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که امروز هفت مسابقه از شانزدهمین هفته دور رفت مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به انجام می رسد، صبای قم در دیداری حساس مقابل مس کرمان صف آرایی خواهد کرد.



بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدارسیون فوتبال، دیدار تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان قرار است از ساعت 15 امروز جمعه هجدهم آذر ماه در ورزشگاه 15 هزار نفری شهید باهنر و به میزبانی شاگردان میروسلاو بلاژویچ برگزار شود.



اما نکته قابل توجه در خصوص این دیدار که هشتمین بازی خارج از خانه صبای قم و هشتمین بازی خانگی تیم فوتبال مس کرمان محسوب می شود، تغییر داور مسابقه دقیقا 24 ساعت قبل از برگزاری این بازی مهم در کرمان است.



در حالی که پیش از این از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال محسن قهرمانی یکی از پنج کاندیدای قضاوت در داربی هفتاد و سوم تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به عنوان داور دیدار صبای قم و مس کرمان معرفی شده بود، عصر پنجشنبه در تیم داوری این دیدار تغییراتی ایجاد شد.



هماهنگونه که پیش بینی می شد، محسن قهرمانی داور دیدار صبای قم و مس کرمان در هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به عنوان یکی از اعضای تیم داوری مسابقه استقلال و پرسپولیس تهران انتخاب شد تا به عنوان داور ذخیره این دیدار هدایت ممبینی را همراهی کند.



بدین ترتیب در حالی که قرار بود محسن قهرمانی داور با تجربه فوتبال کشورمان دیدار حساس تیم های صبای قم و مس کرمان را با همراهی سعید زارع به عنوان کمک داور اول و علیرضا ایلدورم به عنوان کمک داور دوم، محمد حسین فتاحی به عنوان داور چهارم و محمد علی تولائی به عنوان ناظر مسابقه داوری کند، محمد کمانی جایگزین قهرمانی شد.



بر این اساس تنها محمد کمانی به عنوان جایگزین محسن قهرمانی در تیم داوری دیدار صبای قم و مس کرمان معرفی شد و این داور جوان لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، امروز جدال تیم های رده های چهارم و چهاردهم جدول رده بندی لیگ برتر را قضاوت خواهد کرد.



صبای قم در حالی در این دیدار خارج از خانه حساس مقابل تیم فوتبال مس کرمان به میدان می رود که پیش از این در دیدارهای خارج از خانه موفق به کسب برتری در چهار مسابقه با تیم های تراکتور سازی تبریز، راه آهن شهرری، مس سرچشمه کرمان و صنعت نفت آبادان شده است.



همچنین شاگردان ویسی در خارج از خانه به تیم های فوتبال شاهین بوشهر و پرسپولیس تهران باخته اند و یک تساوی مقابل تیم فوتبال نفت تهران در آخرین بازی خانگی خود قبل از مصاف امروز با تیم فوتبال مس کرمان را در کارنامه دارند.

