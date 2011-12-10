نسل جدید مادربوردهای هوشمند در ایران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسل جدید مادربوردهای سری X79 ایسوس به عنوان یکی از تولید کنندگان قطعات کامپیوتری در دنیا در ایران رونمایی شد.

مادربوردهای X79 شامل سه سری مختلف با نام های P9X79,SABERTOOTH X79 و RAMPAGE IV EXTREME است که بهره مندی ازمدار برق رسانی پیشرفته با نام DIGI + VRM II که از دو میکروچیپ هوشمند برای کنترل برق مادربورد استفاده می کند از بارزترین ویژگی های آن محسوب می شود.

بکارگیری فناوری BT GO! 3.0 از دیگر ویژگی های این مادربورد است که در آن از چیپ ست Bluetooth 3.0 استفاده شده که 8 برابر سریعتر از نسل قبلی خود خواهد بود و به واسطه استفاده از این فناوری کاربران می توانند از قابلیت Wi-Fi نیز استفاده کنند.

قابلیت ASUS SSD Caching نیز از دیگر فناوری های بکار رفته در این سری از مادربوردهای نسل جدید است. یکی از مهمترین نکات در مورد مادربوردهای جدید فناوری ASUS BIOS flashback است که به واسطه این تکنولوژی کاربران می توانند از BIOS خود یک نسخه پشتیبان تهیه و آن را در یک حافظه فلش ذخیره کنند و در مواقعی مانند اورکلاک و یا موارد دیگر که BIOS دستگاه دچار مشکل شد آن را به سرعت به حالت اول برگردانند.

همچنین این مادربورد از 12 سنسور سخت افزار در بخشهای حیاتی خود بهره می برد که به صورت پویا اطلاعات دما، ولتاژ و سرعت فن را مانیتور و نمایش می دهد.