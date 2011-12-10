کسب سه امتیاز از سرخپوشان برای صبای قم کار سختی نیست

عباس رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه تیم خوب و آماده‌ای داریم و بازیکنان صبای نوین قم از هر نظر در آمادگی کامل به سر می‌برند و فکر نمی‌کنم برای کسب سه امتیاز در بازی شنبه شب با تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا مشکلی داشته باشیم.



وی بازی با طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا را جدالی سخت دانست و اظهار داشت: با اینکه آنها نتایج خوبی در نیم فصل نخست لیگ آزادگان کسب نکرده اند اما هر تیمی وقتی در خانه خود بازی می کند، خطرناک است و انگیزه بالایی دارد.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم بیان داشت: در این مسابقه غایب سرشناس تیم فوتبال صبای نوین قم محمد رسولی است که به دلیل اخراج در بازی هفته گذشته مقابل تیم فوتبال عقاب تهران و به سبب محرومیت نمی‌تواند تیم صبای نوین را همراهی کند اما سایر بازیکنان مشکل خاصی ندارند و دست کادر فنی برای انتخاب ترکیب دلخواه باز است.



وی اظهار داشت: تیم فوتبال صبای نوین قم برای اینکه بتواند در لیگ آزادگان این فصل به جواز صعود به مرحله دوم و در نهایت لیگ دسته دوم جام آزادگان دست یابد از همین هفته آغازین دور برگشت رقابت‌ها به دنبال جمع‌آوری امتیازهای لازم است و طبیعی است که یکی از مهم‌ترین اهداف ما کسب امتیازات بازی‌های خارج از خانه است تا در بازی‌های خانگی با خیالی آسوده‌تر به مصاف حریفان برویم.



رحمانی تاکید کرد: تیم فوتبال صبای نوین قم یکی از تیم‌های جوانی است که در دوره های اخیر مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان به عنوان نماینده قم در لیگ شرکت کرده است و مطمئنا هدف مجموعه پرتلاش باشگاه حمایت از نیروهای مستعد بومی است.



وی بازی با تیم فوتبال طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا را با اهمیت عنوان کرد و افزود: برای اینکه بتوانیم در این مسابقه به خواسته خود برسیم باید از فرصت های گلزنی به خوبی بهره ببریم، زیرا تیم ما کاملا هماهنگ است و از نظر مهره نیز نگرانی خاصی نداریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم در خصوص عملکرد صبای نوین در 11 بازی گذشته خود در مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: شروع مسابقات لیگ به ‌خاطر خارج شدن تیم‌ها از بدنسازی همیشه متفاوت برگزار می‌شود و صبای نوین نیز یکی از تیم‌هایی بود که نیاز به زمان داشت تا به مرز آمادگی دلخواه کادر فنی برسد اما عملکرد ما در کسب نتیجه بسیار خوب بوده است.



وی ادامه داد: تیم صبا در 11 مسابقه قبل خود بازی‌های خوبی انجام داد و در حال حاضر اختلاف آنچنان زیادی بین ما و تیم صدرنشین جدول رده‌بندی یعنی استقلال ساری وجود ندارد، ولی این بازیکنان ما هستند که می‌توانند از دیدار با طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا سه امتیاز کامل را بگیرند و راه صعود تیم به مرحله دوم لیگ آزادگان را هموار کنند.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای نوین قم در دیداری خارج از خانه در آغاز دور برگشت مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان از ساعت 14 عصر شنبه نوزدهم آذر ماه میهمان تیم طلایه داران سرخپوشان بوئین زهرا است.