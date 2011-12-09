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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

یحیی طالبیان:

بروسان جامعه شعر و شاعری را در اوج شکوفایی تنها گذاشت

بروسان جامعه شعر و شاعری را در اوج شکوفایی تنها گذاشت

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب با بیان تسلیت به مناسبت درگذشت غلامرضا بروسان و همسرش الهام اسلامی و دختر آنها گفت: بروسان از شعرای جوان و خوش آتیه کشور بود که متاسفانه خیلی زود از جامعه ادبی کشور جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یجیی طالبیان با اشاره به آثار زنده‌یاد غلامرضا بروسان گفت: بروسان درست در زمانی که به نقطه اوج و بلوغ شعر رسیده بود و در اوج شکوفایی به‌سر می برد در یک حادثه دلخراش جان خود را از دست داد تا جامعه شعر و شاعری کشور از داشتن این شاعر جوان محروم بماند اما امیدواریم در نشست‌ها و جلسات مختلف به آثار این شاعر جوان پرداخته شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر گفت: جشنواره شعر به طور حتم می‌تواند محفل و فرصت بسیار مناسبی باشد تا شاعران جوانی چون بروسان توان بالقوه خود را به نمایش بگذارند و بتوانند به جایگاه شعر و ادبیات فارسی بیش از پیش کمک کنند. به طور حتم در جشنواره شعر فجر امسال به غلامرضا بروسان و آثارش اشاره خواهیم کرد و یاد او را گرامی خواهیم داشت.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد غلامرضا بروسان با پدر شهیدش محشور شود. 

غلامرضا بروسان شاعر مشهدی همراه همسرش الهام اسلامی شاعر و دختر خردسالش صبح 14 آذر در یک حادثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم گفتند.
 

کد مطلب 1479011

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