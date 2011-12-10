آمریکایی ها علت افتادن این هواپیما به دست ایران را نقص فنی آن اعلام کرده اند و حال اینکه ایران پیشتر اعلام کرده بود که کنترل این هواپیما را با استفاده از توان الکترونیکی خود بدست گرفته و آن را با کمترین خسارت بر زمین نشانده است.

اگر داستان آن گونه که ایران می گوید و یا آنگونه که آمریکایی ها مدعی آن هستند هر کدام از این دو شیوه باشد تنها یک چیز مسلم و قطعی است و آن ضعف اطلاعاتی و فناوری آمریکا در جنگ الکترونیکی است.





ساقط کردن این هواپیما که از نوع " RQ 170 سنتینل" است در یک هفته گذشته در صدر خبرهای جهان بوده و در واقع بیانگر آن است که ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی البته در حوزه منافع منطقه ای آن وارد جنگ اطلاعاتی شده است.



مقام های آمریکا علناً این روزها صحبت از ماموریت ویژه این نوع هواپیماها در برابر ایران می کنند. آنها این را پنهان نمی کنند که این نوع هواپیماها وظیفه جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از ایران را بر عهده دارد.



روز پنجشنبه 2 سخنگوی پنتاگون در جمع رسانه ها ظاهر شدند اما از ارائه هرگونه اطلاعاتی در این باره خودداری کردند. پاسخ آنها به پرسش هایی همچون آیا شما این تصاویر ایران را تائید می کنید؟ آیا شما این تصاویر را رد می کنید؟ تنها یک کلمه بود و آن "خیر"!



سقوط این هواپیما در حالی است که صحنه سیاسی آمریکا شاهد آرایش جدید از سوی قدرت های سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری است. جمهوریخواهان سیاست باراک اوباما در برابر ایران را بسیار نرم و شکست خورده می دانند، و به نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا با این اتفاق در برهه حساسی قرار دارد.



نامزدهای جمهوریخواه اخیراً در جمع جامعه یهودیان آمریکا گرد هم آمدند تا سیاست های خود در صورت پیروزی در انتخابات را در قبال ایران تشریح کنند. افرادی چون "میت رامنی" و "نیوت گینگریچ" که بخت بیشتری در دور نهایی انتخابات درون حزبی دارند علناً داز سیاست های سخت تر علیه ایران سخن راندند. گینگریچ از اعضای ارشد سابق کنگره و از اعضای لابی اسرائیل در آمریکا حتی این را هم پنهان نمی کند و وعده خرابکاری در بزرگترین تاسیسات پالایش بنزین در ایران و تغییر رژیم حمایت می کند.



به نظر می رسد با این رویکرد و با شکست اخیر اطلاعاتی، دولت باراک اوباما در وضعیت بدتری قرار دارد. اوباما برای اینکه از رقبا عقب نیفتد در یک سخنرانی بی ارتباط به موضوع ایران، گریزی به رویکرد دولتش در برابر جمهوری اسلامی می زند و آن را موفقیت آمیز می داند تا در برابر رقبای خود و حمه فشارها چیزی گفته باشد.



وی گفت: زمانی که من به کاخ سفید راه یافتم ایران توانسته بود بطور یکپارچه عمل کرده در جامعه جهانی شکافی ایجاد کند اما امروز همه علیه ایران هستند و این کشور منزوی است.



گرچه "جوزف سیرینسیونی" کارشناس ارشد مسائل خلع سلاح در آمریکا این رویداد را برای دولت باراک اوباما شرم آور و ننگین می داند، اما "رابرت بر" افسر سابق سیا در این باره دیدگاهی متفاوت دارد و می گوید: این رویداد نشان می دهد که اوباما در اقدامات سختگیرانه علیه ایران مصمم تر است.



وی در واقع با این توجیه بر آن است تا انتقادهای مخالفان درباره نرم بودن رویکرد وی در برابر ایران را خنثی سازد. گرچه این مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مدعی است که مقام های رسمی تاکنون علناً اشاره ای به جاسوسی علیه ایران نکرده‌اند اما ا گر به اخبار چند روز گذشته نگاه کنیم این مسئله یعنی جاسوسی این هواپیما از ایران بارها از سوی مقام های ناشناس و اطلاعاتی مورد تائید قرار گرفته است.



ضمن اینکه خود "رابرت بر" نیز با گفتن این جمله که "این رویداد بیانگر اقدامات سختگیرانه اوباما در برابر ایران است" در واقع بطور آشکارا به عنوان یک مقام امنیتی مسئله جاسوسی را عنوان و بر آن صحه می گذارد.



از این سخنان اگر گذر کنیم امروزه دولت آمریکا نه تنها در زمینه جنگ اطلاعاتی میدان را در برابر ایران از دست داده ادعای انزوای ایران نیز تنها چیزی جز یک تبلیغات انتخاباتی نمی تواند باشد. امروز با پیروزی اسلامگرایان در کشورهای عربی از جمله تونس، مصر، مغرب و تحولات در لیبی، تلاش برای تغییرات در یمن و دیگر متحدین آمریکا نشان از آن دارد که سیاست انزوا نه تنها گریبان ایران را نگرفته، بلکه اسرائیل بزرگترین متحد مریکا در منطقه و همپیمان استراتژیک در جنگ اطلاعاتی آمریکا علیه ایران تنها بازیگری سیاسی منزوی در منطقه در کنار ایالات متحده خواهد بود.



در نتیجه در اختیار گرفتن هواپیمای فوق پیشرفته آمریکا از سوی ایران به هر نحوی که بوده باشد، در کنار انهدام شبکه های جاسوسی آمریکا در ایران و لبنان نشان از قدرت ایران برای مقابله با یک جنگ اطلاعاتی تمام عیار با آمریکا و متحدین آن دارد.

--------------