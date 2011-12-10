به گزارش خبرنگار مهر، حسین مسیحپور، مدیر جدید روابط عمومی مرکز سیمافیلم در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرگزاری درباره تله فیلم، مجموعهسازی، سایت ایده و ... صحبت کرده است.
*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: در مرکز سیما فیلم شاهد هستیم وقتی پروژهای به افراد توانمندی همچون کیانوش عیاری داده میشود، خروجی مناسب دارد. در حالی که عیاری به عنوان تهیهکننده نظارت داشته و کار را برای کارگردانی به یک جوان سپرده است. چرا این نظارت درست در بقیه تهیهکنندگان دیده نمیشود و مرتب کارهای ضعیفی تولید میکنند؟
- حسین مسیحپور، مدیر روابط عمومی جدید مرکز سیمافیلم: نه، این طور نیست که شما میگویید. بهتر است خودتان یک روز به مرکز سیمافیلم بیاید و همه چیز را کنترل کنید تا متوجه شوید ما آثار خوبی میسازیم.
*ولی مشکلات زیادی به این مسئله دامن زده است. وقتی تهیهکنندهای همزمان چند پروژه در دست داشته باشد، مسلماً نظارتاش کمتر میشود. چرا باید یک تهیهکننده همزمان سه تله فیلم را بسازد و یک تهیهکننده دیگر که کارش خوب بوده باید سالی یک تله فیلم بسازد؟
قصد بی ادبی ندارم، ولی شما اطلاعات اشتباه دارید. سیمافیلم در ساخت تله فیلم و سریالسازی عملکرد مناسبی داشته است و قبول ندارم سریالها و فیلمهای تلویزیونی این مرکز ضعیف بوده است.
*اما بحث من درباره همزمانی چند پروژه در دست تهیهکنندگان بود؟
- نه، این طور نیست. تهیهکنندگان نظارت زیادی بر پروژهها دارند.
* شما اشاره کردید در سریالسازی سیمافیلم قوتهای زیادی دارد. پس چرا باید به مدت سه سال مجموعهسازی از این مرکز گرفته شود؟
- شرایطی در سازمان صدا و سیما پیش آمد که بنا به آن مسئولان تصمیم گرفتند تا شبکهها مجموعهسازی کنند. در واقع به دلیل جریانی که اتفاق افتاد، اضطرار پیش آمد. شاید شما بگویید این اضطرار را میتوانستند بهتر از این مدیریت کرد. درست مثل این میماند که هر کس بیرون گود ایستاده میگوید لنگش کن!
بعد از مدتی اضطرار شکل دیگری به خودش گرفت و مسئولان به این نتیجه رسیدند سیمافیلم در سریالسازی فوقالعاده عمل کرده است. شاید به قول شما در تله فیلم فوقالعاده عمل نکردیم، اما در مجموعهسازی نقاط قوت خوبی داریم و قبلاً امتحان را پس دادهایم. اداره کردن چند سریال الف ویژه از اداره کردن میدان جنگ کم نیست. در مجموع باید بگویم که تا زمانی که من در سیما فیلم هستم، در این مرکز به سوی خبرنگاران باز است و میتوانید این کار را انجام بدهید.
*ولی در سیمافیلم در دوره خانم رستمی مدیر سابق روابط عمومی این مرکز هم باز بوده و بیشترین همکاری با خبرنگاران انجام میشد.
- بله، خانم رستمی فوقالعاده عمل کرده است.
*اگر نقدی نسبت به سیما فیلم مینویسم، دلسوزانه است، نه اینکه با شخص شما مشکلی داشته باشیم.
- میدانم. من به خبرگزاری مهر آمدم تا خودم را به شما معرفی کنم. من خواهش میکنم شما ما را نقد کنید. البته نه به خاطر من و اسلامی مهر، چون سیما فیلم یک سرمایه بزرگ است. ما در هر حوزهای میخواهیم یک برند داشته باشیم. سیمافیلم هم در حوزه رادیو و تلویزیون یک برند خوب است.
*ولی به خاطر دارم آقای میرباقری معاون سابق سیما در دورهای که معاونت سیما را بر عهده داشت در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود سیما فیلم ضعیفترین بخش سیماست.
- خب خیلیها، خیلی چیزها میگویند. من هم میگویم مهر ضعیفترین خبرگزاری است!
*به نظرتان معاون سابق سیما جزو خیلیها محسوب میشود؟!
- معاونت سیما، آدم صاحب نظری است و شما میتوانید حرف ایشان را نقد کرده، بپذیرید یا رد کنید. من نباید بگویم حرف درست یا اشتباه گفته است. من هم میتوانم درباره تیم ملی فوتبال اظهار نظر کنم.
*ولی آقای میرباقری این حرف را در زمان معاونت خودش اعلام کرد، در حالی که شما اشاره کردید سیمافیلم از سال 1384 برند سازمان صدا و سیما بوده است.
هر کس میتواند نظر خودش را داشته باشد. کسی نمیتواند نظرش را تحمیل کند.
*یعنی معاون سابق سیما نمیتوانست در دوره ای که خودش معاونت را برعهده دارد، زیر مجموعهاش را نقد کند؟
- چرا میتواند. به هر حال من در جایگاهی نیستم که نظر او را بررسی یا رد کنم. چون چنین چیزی نشنیدم.
*اما شما میتوانید با جستجو کردن ساده در خبرگزاری مهر این خبر را پیدا کنید.
- بله، من که نمیگویم شما دروغ میگویید. معاونت سیما این حرف را زده است و من هم میتوانم ده نظر مخالف صحبت ایشان به شما نشان بدهم. ما با رویی باز نقدها را میپذیریم. من میگویم جریانهای خوب سیمافیلم هم ببینید، مثل راهاندازی سایت ایده. به هر حال این مرکز با بودجهای که دارد سعی کرده کارهای ارزشمندی انجام بدهد.
*من کارهای ارزشمند را انکار نمیکنم، بلکه میگویم چرا خروجی مناسب نیست، حتی بسیاری از تهیهکنندگان از بودجه آثاری که میسازنند گلایه دارند که چرا گاهی تبعیض وجود دارد.
- به هر حال نرسیدن بودجه در همه جای کشور مسئله بزرگی بوده و امری طبیعی است.
*بله، بودجه مسئله کلی است، اما چرا با بودجهای که در اختیار دارید به جای 20 کار ضعیف چهار اثر ماندگار نمیسازید؟
- نه، آن طور که شما میگویید، نیست. شما کفه را سنگین کردید. شما هم اگر جای مسئولان باشید برخی مواقع باید استانداردها را کاهش دهید تا بیمار را زنده نگه دارید.
*به چه قیمتی باید استانداردها را کم کرد؟
- به هر حال مسئولان استدلالهای خودشان را دارند و قابل قبول است. من در جایگاهی نیستم که رد کرده یا دفاع کنم. مثل این میماند که قهرمانی وجود دارد. ممکن است این قهرمان در دوره اوج نباشد، اما دوباره به روزهای اوجاش میرسد.
*ولی با این عملکردی که شاهد هستیم این قهرمان به جایی نمیرسد.
- نه، شما بیانصافی نگاه میکنید.
*ولی وقتی من از شما پرسیدم ده تله فیلم ماندگار را نام ببریید، چیزی به ذهنتان نرسید. این مسئله نشان میدهد که شما به عنوان مسئولی در مرکز سیمافیلم کار ماندگاری ندیدهاید که در ذهنتان مانده باشد؟
- نداشتن حضور ذهن از سوی من دلیل بر این نمیشود که تله فیلم ماندگار کم بوده است. من مسئول کارگاه ایدهپردازی بودم. همانطور که تاکید کردم ما از جشنوارههای خوبی همچون حیدرآباد جوایز زیادی کسب کردیم.
*ولی این جشنواره جایگاهی ندارد؟
- چرا، جایگاه خوبی دارد. من دو تا قطب فیلمسازی داریم که هالیوود و بالیوود است.
*ولی جشنواره بالیوود جایگاهی در جشنوارهها ندارد؟
- اما فیلم سینمایی "میلیونر زاغهنیشن" جزو تولیدات بالیوود است.
*ولی این فیلم سینمایی را دنی بویل ساخته و ارتباطی هم با بالیوود ندارد. فقط در این فیلم بازیگران هندی هم حضور داشتند!
- به هر حال چند فیلمساز خوب در بالیوود همکاری میکنند. پس با فرضیه شما باید فیلمسازی را تعطیل کرد.
*من نمیگویم فیلمسازی را تعطیل کنیم، بلکه حرف من این است که اشکالات را برطرف کنیم و مرتب آزمون و خطا نکنیم.
- پنج سال پیش جریان تله فیلم آغاز شد. گرچه در ابتدا هیچ کس حاضر نبود کار کند، اما الان همه علاقمند هستند. حال برخی در این عرصه جدی کار میکنند و بعضی دیگر همین طوری کار میکند. سیمافیلم تا رسیدن به بالندگی نیازمند زمان است.
نمیخواهم بگویم ما خوب هستیم. شاید چون با انرژی حرف میزنم، شما این طور حس کردید. باید جریانها خوب را ببینید. راهاندازی سایت ایده مثل چاه نفت ارزشمند است.
*امیدوارم این ایدهها فقط در کاغذ خلاصه نشده و اجرایی شود.
- همکارانی که در این سایت کارشان را شروع کردهاند تا دو ماه آینده آموزششان تمام میشود و بعد از یک مدت آزمون خطا کردن شروع به نگارش فیلمنامههای خوب میکنند. پیش آمده فیلمنامهنویسان خوب هم کارهای ضعیف مینویسند. اتفاقاً چند وقت پیش درباره فیلمی صحبت کردیم و با دوستان میگفتیم چطور این فرد چنین فیلمی ساخته، در حالی که کارنامه خوبی دارد!
*به خاطر اینکه آن کارگردان به عنوان منبع درآمد به تله فیلم نگاه کرده است!
- همانطور که تاکید کردم سایت ایده اقدام ارزشمندی است و مسلماً خروجیهای مناسبی هم خواهیم داشت. به مروز زمان شاهد آثار خروجی این سایت خواهید بود.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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