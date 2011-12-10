دسترسی ساکنان فقیرترین مناطق آمریکای جنوبی به اینترنت 54مگابیت برثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "روسینا" یکی از بزرگترین کلبه نشین های آمریکای جنوبی است که در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل قرار گرفته است. این کلبه نشینی (در اصطلاح بومی به این مناطق فاولا گفته می شود) در 95 هکتار گسترده شده است و در آن بیش از 38 هزار خانواده (150 هزار نفر) زندگی می کنند.

اکنون اپراتور "تیم برزیل" به منظور توسعه فرایند ادغام اجتماعی و کاهش شکاف دیجیتالی، با نصب 25 آنتن "وای- فای" در "روسینا" قصد دارد به ساکنان این فاولا اینترنت با سرعت بیش از 54 مگابیت بر ثانیه ارائه کند.

این اپراتور همچنین در سال 2012 حدود 10 هزار آنتن "وای- فای" را در سراسر این کشور نصب خواهد کرد.

دسترسی به شبکه و توسعه فناوریهای جدید در مرحله ای که رشد اقتصادی برزیل با ریتم حدوداً 9 درصد در سال همراه است که می تواند یک تصمیم گیری بزرگ را در توسعه اقتصادی نشان دهد.

"روسینا" که در میان 600 فاولا در ریو دو ژانیرو بزرگترین آنها است بر روی یکی از تپه های ریو واقع شده است.

براساس گزارش لاستمپا، تا یک دهه قبل، خانه های این فاولا حتی به برق و سایر خدمات شهری مجهز نبودند اما اکنون اینترنت که به سرعت در میان جمعیت جوان و جوانان زیر 30 سال درحال توسعه است، به این منطقه راه می یابد.

در این خصوص "لوکا لوسیانی"، مدیر اجرایی "تیم برزیل" اظهار داشت: "هدف ما افزایش کیفیت سرویسها و توسعه گنجایش دیجیتالی است. معتقدیم که با این کار می توان شکاف اجتماعی را کاهش داد و به رشد اقتصادی کمک کرد."

در فاز اولیه این پروژه، آنتن های "وای- فای" هزار و 700 خانواده ساکن این فاولا را پوشش خواهند داد و تا نیمه سال آینده تمام 150 هزار نفر جمعیت این منطقه تحت پوشش اینترنت پر سرعت قرار خواهند گرفت. پروژه "روسینا" پس از خرید شرکت "آتیموس" آغاز شد.

پروژه دیگر "تیم برزیل"، راه اندازی یک شبکه جدید فیبر نوری است که به مسافت 5 هزار و 500 کیلومتر و با عبور از 21 شهر میان ریو و سائو پائولو امتداد می یابد.