سپر دفاع موشکی مایه آشفتگی ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوتار رول" معاون سابق وزیر دفاع آلمان در مطلبی در روزنامه "نویه زوریخ سایتونگ" چاپ سوئیس می نویسد: این امر [نبود آرامش] پرسش هایی را در زمینه روابط اسرائیل با کشورهای خاورمیانه و ترکیه ، و روابط آن با روسیه و حمله احتمالی به ایران مطرح می سازد و اعضای ناتو را متفرق ساخته و سبب بوجود آمدن استراتژی های متفاوت بین آمریکای شمالی و اروپا شده است.



وی در ادامه می نویسد: ناتو حتی در آوریل 2008 قراردادی را در بخارست امضا کرد که طی آن یک سامانه سپر دفاع موشکی در اروپا ایجاد شود که فقط محدود به سامانه ضد موشکی نباشد بلکه موشک های میان برد و حتی هواپیماهای بدون سرنشین شناسائی را نیز در بر بگیرد. تاخیر در اجرایی شدن آن نیز این بوده که باراک اوباما، رئیس جمهوری جدید آمریکا حاضر نبود این پروژه مربوط به دوران جرج بوش را ادامه بدهد و می خواست پروژه جدیدی را جایگزین آن نماید. ولی نکته مثبت در پروژه اوباما در این زمینه این است که این پروژه خیلی گسترده تر از پروژه بوش بوده و از منطقه بالکان گرفته تا دریای سیاه، قفقاز تا ترکیه و حتی منطقه خلیج ( فارس) را در بر می گیرد. البته نکات منفی زیادی در این زمینه وجود دارد و آن روابط با روسیه و روابط اسرائیل با ترکیه است. مصر، اردن، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج(فارس) بر اساس برنامه آمریکا باید در این سپر موشکی چه از نظر مالی و چه از نظر بهره برداری شریک باشند. ولی این موضوع که شرکت این کشورهای عربی در پروژه عملی این امر نیز پس از بهار عربی امکان پذیر باشد، جای سؤال دارد.

در بخش دیگری از این نوشته آمده است: برای آمریکا و اروپا و همچنین برای ترکیه و اسرائیل این هماهنگی استراتژیک که از سال 2001 طراحی شده بود اینک دچار مشکل شده است. واشنگتن در سالهای اخیر روی این امر حساب می کرد که ترکیه و مصر نیز در کنار اسرائیل در این طرح شرکت داده شوند و در آنها نیز سپر دفاع موشکی برای مدیترانه در برابر موشک های احتمالی از سوی ایران مستقر شود. هسته مرکزی این طرح آمریکا نیز نصب رادارهای هشدار دهنده در صحرای نقب در اسرائیل است. این سیستم رادار هشدار دهنده از سال 2009 عملی شده و می تواند از محل استقرارش در اسرائیل، از ایران گرفته تا ترکیه، دریای سیاه، و بالکان، و تا شاخ آفریقا و جنوب روسیه و حتی مصر و سودان تا حاشیه مدیترانه و مغرب را پوشش بدهد.

لوتار رول می نویسد: این رادار برای منطقه اروپائی ناتو یک سیستم هشدار دهنده سازنده و استراتژیک در زمینه شناسائی هوائی است. ضمنا این سیستم راداری از سوی کارشناسان آمریکائی و بدون دخالت اسرائیلی ها هدایت می شود. همچنین کشورهای اروپائی ناتو نیز تا کنون دسترسی به آن پیدا نکرده اند. در اینجا این سؤال پیش می آید که آیا شرکای اروپائی ناتو و کشورهای عربی حاضر به همکاری با اسرائیل در چارچوب این پروژه خواهند بود یا نه. این موضوع نیز که در ترکیه و تا در جنوب روسیه نیز سپرهای دفاع موشکی و یا سیستم رادارهای هشدار دهنده مستقر خواهد شد هنوز مشخص نیست. هر دوی این پروژه ها ممکن هستند ولی از نظر سیاسی هنوز زمینه آن فراهم نشده است.

معاون سابق وزیر دفاع آلمان در ادامه مطلب خود آورده است: گفتگوهای آمریکا با ترکیه در این زمینه دشوار پیش می رود و مذاکرات با روسیه نیز تقریباً به همین صورت است. آنکارا در زمینه ارتباط مستقیم نظامی دیگری با آمریکا در محور سه گانه با اسرائیل بویژه بخاطر اسرائیل و وضعیت در فلسطین و روابط با کشورهای عربی و همچنین با همسایه ایران بسیار محتاط است. وضعیت نابسامان در سوریه و اوضاع بی ثبات در عراق و مشکل کردها، وضعیت را برای ترکیه در جهت رسیدن به توافقی در این زمینه دشوار می سازد. این موضوع درباره قصد آمریکا مبنی بر استقرار سپر دفاع موشکی در خاک ترکیه نیز صدق می کند. از سوی دیگر، ترکیه نسبت به اسرائیل بعنوان شریک نظامی سابق خود نیز تردید دارد. ترکیه همچنین در این راستا بخاطر روابطش یا روسیه که در سالهای اخیر از هر دو سو بهتر شده ولی کماکان بخاطر قضیه گرجستان دچار مشکل شده نیز دچار مشکل تصمیم گیری در این زمینه است. آنکارا ضمنا نمی خواهد بعنوان جبهه غربی در برابر همسایه خود ایران به حساب آید هر چند که در صورت تجهیز ایران به بمب اتمی دچار مشکل امنیتی خواهد شد.



در مسکو نیز عدم اعتماد به آمریکا و ناتو مرتباً عمیق تر می شود. روسیه همه تلاش خود را می کند که از ارتباط بیشتر ترکیه با آمریکا و ناتو و نزدیکی بیشترش با کشورهای عربی حتی الامکان جلوگیری کند.