به گزارش خبرگزاری مهر، نبودن تهویه مناسب در موتورخانه و انتشار گاز منواکسید کربن به طبقات ساختمان خوابگاه دانشجویی در میدان سلماس، جان دو جوان دانشجو را به خطر انداخت.هشیاری و اقدام به موقع یکی از اعضای خوابگاه، دانشجویان را از مرگ ناشی از گاز منواکسید کربن نجات داد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 4:06 دقیقه بامداد امروز با دریافت خبر مسموم شدن دو دانشجو از گاز منواکسید کربن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 18را به محل حادثه در میدان سلماس خیابان شهریار اعزام کرد.

به گفته عباس زحمتکش فرمانده آتش نشانان، موتورخانه این ساختمان سه طبقه بدلیل نداشتن تهویه مناسب، انتشار گاز منواکسید کربن وسرایت به طبقات را به همراه داشت که منجربه مسمومیت دو جوان 26 و 27 ساله شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله هردو این جوانان را به فضای باز منتقل کردند وتحویل عوامل اورژانس دادند.

آتش نشانان بی درنگ همزمان با ایمن سازی محل با استفاده از گاز سنج به بررسی ساختمان پرداختند که مشخص شد نشت گاز منواکسید کربن از موتور خانه ساختمان عامل بروز این حادثه بوده است. استفاده نکردن از هواکش مناسب و نبود کلاهک H روی دودکش موتور خانه موجب انتشار گاز منواکسید کربن شده بود.



سقوط کارگر به عمق 15 متری چاه

نجاتگران آتش نشانی تهران، کارگر چاهکن را که به عمق 15 متری چاهی سقوط کرده بود، نجات دادند.



با اعلام رخداد این حادثه، ستاد فرماندهی آتش نشانان گروه نجات ایستگاه 60 وآتش نشانان ایستگاه 31 بصورت همزمان دیروز به محل حادثه در خیابان ششم نیروی هوایی، اعزام کرد.

این کارگر هنگام کار بر اثر وجود نقص فنی درسیستم بالابر به داخل چاه سقوط کرد و از ناحیه پای چپ وگردن به شدت آسیب دید.

آتش نشانان ونجاتگران بی درنگ با استفاده از تجهیزات ایمنی و نجات، ایمن سازی محل را انجام دادند. سپس یکی از آنان به عمق چاه رفت و با رعایت اصول ایمنی این کارگر را به بیرون از چاه منتقل کرد.امدادگران اورژانس کارگر آسیب دیده تبعه افغان را که 45 سال سن داشت، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل کردند.

انبار فرش در آتش سوخت

آتش سوزی درانبار فرش در طبقه هشتم مجتمع تجاری در بازار مرکزی تهران با سرعت عمل و دقت آتش نشانان مهار شد و از گسترش آتش سوزی به طبقات دیگر این مجتمع جلوگیری شد.رخداد آتش سوزی دراین انبار که در خیابان خیام شمالی، قرار دارد ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و درپی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 67، 1و4همزمان راهی محل حادثه شدند.

به گفته مرتضی اصفهانی مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی تهران، دود غلیظ ناشی از آتش سوزی از طبقه هشتم این ساختمان خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ خود را به کانون آتش رساندند.



وی ادامه داد آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با ایمن سازی محل حادثه ومهار وخاموش کردن شعله های آتش، از افزایش خسارت مالی بیشتر جلوگیری کردند.

وی با بیان این که این حادثه خوشبختانه تلفات وخسارت جانی نداشت و به کسی آسیب نرسید افزود: سرعت عمل و هوشیاری آتش نشانان در دستیابی به کانون آتش و خاموش کردن کامل آتش سوزی ازسرایت شعله ها به طبقات دیگرمجتمع تجاری پیشگیری کرد.

اصفهانی گفت: آتش نشانان با بیرون کشیدن فرش های دستباف وجداسازی اجناس از شعله های آتش وعملیات لکه گیری با تخلیه دود ناشی از آتش سوزی در مجتمع تجاری به ماموریت خود پایان دادند. علت بروز این آتش سوزی را کارشناسان سازمان آتش نشانی بررسی و اعلام خواهند کرد.

وانت، خودرو سواری را واژگون کرد

خودرو سواری پس از برخورد با وانت بار در مسیر مخالف حرکت خود واژگون شد و راننده وسرنشین آن آسیب دیدند.

این خودرو که در مسیل باختر خیابان گلستان در حرکت بود، پس از انحراف از مسیر خود و برخورد با وانت بار در مسیر مقابل به صورت واژگون از حرکت باز ایستاد.

رخداد این حادثه دیروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد وستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 31 وگروه نجات 12 را همزمان روانه محل حادثه کرد.

مهدی محمدی فرمانده آتش نشانان گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و پیشگیری از بروز آتش سوزی احتمالی، راننده خودرو را که آسیب دیده بود و توانایی خارج شدن از خودرو را نداشت با رعایت اصول ایمنی از خودرو بیرون آوردند وبه همراه دختر 15 ساله اش که از ناحیه صورت آسیب دیده بود، تحویل امدادگران اورژانس دادند.

مرگ دو جوان توسط قاتل خاموش

توجه نکردن به هشدارهای ایمنی و سهل انگاری دو مرد جوان افغان در استفاده غیر اصولی از اجاق گاز برای گرم کردن محل زندگی، منجر به مرگ آنان شد. این دو جوان24 و19 ساله شب گذشته برای گرم کردن اتاق 20 متری در طبقه دوم ساختمانی در محله قلعه مرغی، اجاق گاز خوراک پزی را روشن کرده و یک پیت حلبی را روی آن گذاشته بودند که همین اقدام سبب تولید گاز منواکسید کربن و از دست رفتن جانشان شد.

با اعلام رخداد این حادثه به سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 28را ساعت 8:33 دقیقه صبح امروز به محل حادثه اعزام کرد.

ایرج سفیری افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش نشانی گفت: این دو نفر در محل سکونتشان که در طبقه دوم ساختمان بود، بی جان کف اتاق افتاده بودند و امدادگران اورژانس با انجام معاینات لازم مرگ آنها را تایید کردند.

وی با بیان اقدام آتش نشانان در ایمن سازی محل حادثه افزود: در بررسی ها مشخص شد مرگ این دو جوان به علت استفاده نابجا و ناایمن از اجاق گاز خوراک پزی رخ داده که روشن ماندن آن باعث ایجاد گاز سمی منواکسید کربن شده بود.