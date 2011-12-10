صفهای طولانی جایگاه سی ان جی در شیراز/ زمان انتظار به دو ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، استقبال مردم برای خودروهای دوگانه سوز افزایش یافت.

با استقبال مردم از دوگانه سوزها،کارخانه های تولید خودرو نیز بخشی را به تولیدات دوگانه سوز و پایه گاز سوز اختصاص دادند.

بدین ترتیب شهرهای کشور مملو از خودروهای دوگانه سوز شد اما این شرایط نیاز به بسترهایی نیز داشت که یکی از بسترها تامین گاز این خودروها بود.

جایگاه های سی ان جی طی این مدت همگام با خودروهای دوگانه سوز توسعه و رشد نداشتند و بدین ترتیب صفهای جایگاه های فعلی نیز طولانی و طولانی تر شد.

در کلانشهر شیراز این وضعیت به طور ملموس قابل مشاهده است که صفهای چند دهه متری در کنار جایگاه های سی ان جی شکل گرفته است.

طی دو سال گذشته تعدادی جایگاه در شیراز افتتاح شد که این تعداد نیز نتواست از صف طولانی خودروها کم کند و به غیر از اینکه خودروهای شخصی زمانی طولانی را باید برای حضور در صف گاز اختصاص دهند تاکسیها نیز به جای حضور در سطح شهر و خدمات رسانی به مردم زمان خود را در این صفها تلف می کنند.

به گفته مسئولان برخی از جایگاه های C.N.Gبه تاکسیها اختصاص داده شده اما کم بودن تعداد چنین جایگاه هایی باعث شده که تاکسیها نیز در جایگاه های غیر اختصاصی حضور پیدا کنند.

حضور در صف جایگاه های سوخت C.N.Gدر برخی از مواقع به بیش از یک ساعت می رسد که این مدت زمان برای تاکسی بسیار بالاست و از طرفی خارج از محدوده شهری بودن برخی از جایگاه ها باعث می شود بخش زیادی از این سوخت در مسیر رفت و برگشت از بین برود.

یکی از رانندگان تاکسی حاضر در صف جایگاه سوخت شهر جدید صدرا به خبرنگار مهر، گفت: به طور متوسط روزانه دو بار برای سوخت گیری اقدام می کنم و به طور متوسط دو تا سه ساعت زمان مفید کار را برای سوخت گیری تلف می کنم.

"محمد -د" یادآور شد: به غیر از انجام فعالیتهای عادی، روزانه سرویس مدارس را نیز انجام می دهیم که اگر قرار باشد به تعهدات خود نسبت به فرزندان مردم پایبند باشم باید از زمان عادی فعالیت برای حضور در صف گاز استفاده کنیم که آن موقع بحث درآمد مطرح است.

وی ادامه داد: زمانیکه شما دو ساعت از روز را توقف داشته باشید باید به نوعی دیگر جبران کنید و تنها راه جبران این عقب ماندگی جا به جا کردن برخی از مسافرانی است که کرایه بالاتر و یا به صورت دربستی درخواست تاکسی دارند.

این راننده تاکسی در پاسخ به این سئوال که چرا از جایگاه های مخصوص تاکسی برای سوخت گیری استفاده نمی کنید، یادآور شد: تعداد این جایگاه ها به نسبت تعداد خودروها اندک است و از طرفی به غیر یکی از این جایگاه ها مابقی در مرکز شهر قرار ندارد.

دوانی افزود: در اکثر مواقع پمپهای جایگاه به صورت کامل خدمت رسانی ندارند و این خرابی پمپ نیز باعث طولانی شدن صف می شود و از طرفی زمانیکه مسافری را به نقطه دور شهر می بریم باید در همان منطقه نیز سوخت گیری کنیم که بخشی از همان سوخت نیز در مسیر تمام می شود.

سه ساعت در جایگاه شهرک گلستان

یکی از رانندگان خودروهای شخصی که در صف طولانی جایگاه شهرک گلستان در انتظار نوبت، خودرو خود را خاموش کرده به خبرنگار مهر گفت: زمانیکه این جایگاه به دو بخش بنزین و C.N.Gارتقا داده شد هیچکس به فکر فضای توقف خودروها نبود و امروز نه تنها از لحاظ تردد خودروها با مشکل مواجه هستیم بلکه شلوغی بیش از اندازه را نیز باید تحمل کنیم.

"رحمت الله -گ" با اشاره به اینکه سه ساعت است در پمپ گاز حضور دارد، تصریح کرد: من کارمند هستم و برای اینکه بتوانم به موقع در محل کار خود که در مرکز شهر قرار دارد برسد باید حدود یک ساعت زودتر از منزل خارج شود تا پس از سوخت گیری خودرو راهی محل کار شود.

این راننده تاکید کرد: به صورت عادی حدود دو ساعت باید در این صف انتظار کشید و گاهی مواقع نیز عدم وجود دستگاه های برق اضطراری، قطع شدن برق نیز بر مشکلات و طولانی تر شدن زمان اضافه می شود.

راننده ای دیگر که از موضوع گفتگو اطلاع پیدا می کند به زمان تلف شدن وقت در این جایگاه ها اشاره کرد و گفت: بیش از دو ساعت است که در صف حضور دارم و همچنان 12 خودرو دیگر نیز جلو من هستند.

"محمد - ر" ادامه داد: اگر مسئولان توانایی افزایش جایگاه های سوخت C.N.Gرا ندارند باید از تولید این نوع خودرو کم کنند نه اینکه هر روز به تعداد خودرو های حاضر در این صف ها اضافه شود.

قادری: شهرداری برای احداث جایگاه سی ان جی مشارکت کند

اما نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهرداری باید مشارکت خود را برای افزایش تعداد جایگاه های سوخت C.N.G بیشتر کند، گفت: کمبود گاز نداریم بلکه آنچه به روشنی قابل رویت است کمبود جایگاه های سوخت است که باید سرمایه گذاری شهرداری و مشارکت آنان در این بخش افزایش داشته باشد.

جعفر قادری با اشاره به عدم استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی از این فرصت، تاکید کرد: در بسیاری از شهرها این مشکلات برطرف شده اما در کلانشهری مثل شیراز گرانی زمین باعث شده که سرمایه گذاران تمایل چندانی برای حضور در این بخش نداشته باشند.

وی تصریح کرد: مشکل زمین در اکثر کلانشهرهای کشور وجود دارد اما مسئولان شهری برای رهایی از این مشکل به صورت مشارکتی وارد بحث می شوند و زمینی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتراض مردم برای حضور طولانی در صف سوخت گیری، به جا و منطقی است که در این راستا باید هرچه سریعتر شهرداری شیراز وارد عمل شود.

به هر حال شهروندان برای سوخت گیری زمان زیادی را در صفهای طولانی گاز تلف می کنند و این امر به هیچ عنوان شایسته یک کلانشهر نیست.

در این خصوص باید دستگاه های مربوطه با مشارکت و همکاری متقاضیان احداث چنین جایگاه هایی، آنان را برای مشارکت در این کار ترغیب کنند.

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گزارش: هادی فتحی