تجهیز دفاتر پست بانک به بانکداری الکترونیک/ آمار خدمات موبایل بانکینگ

به گزارش خبرنگار مهر، پست بانک ایران در راستای توسعه بسترهای الکترونیکی و ارائه خدمات نوین بانکی براساس اولویت ها و اعتبارات تخصیص شده، تمامی دفاتر خدمات بانکی را به امکانات بانکداری الکترونیک تجهیز خواهد کرد.

براین اساس تا پایان آبان ماه امسال تعداد یک هزار و 153 دستگاه خودپرداز (ATM) پست بانک ایران در شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستائی این بانک در سطح کشور نصب شده و آماده ارائه خدمات نوین بانکی به دارندگان کارت های عضو شبکه شتاب بانک های دولتی و خصوصی است.

تعداد 682 هزار و 588 فقره کارت های الکترونیکی برداشت ( Debit Card) و کارت خرید و هدیه (Prepaid Card) تا پایان آبان ماه امسال توسط پست بانک ایران به مشتریان واگذار شده که از طریق دستگاههای خودپرداز و دستگاه پایانه های فروش (POS) شبکه بانکی شتاب، قابلیت انجام خدمات نوین بانکی را دارند.

همچنین از مجموع 17 هزار و 525 فقره عملیات انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابها، تعداد 16 هزار و 344 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز و یک هزار و 181 فقره از طریق اینترنت انجام شده و از مجموع 16 هزار و 879 فقره عملیات الکترونیکی پرداخت قبوض مصرفی، تعداد 10 هزار و 847 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز، 954 فقره از طریق اینترنت و 5 هزار و 78 فقره نیز از طریق تلفنبانک انجام شده است.

از کل 11 هزار و 156 فقره ابزار و تجهیزات پرداختهای الکترونیکی نصب شده در شعب پست بانک، دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی پست بانک و مراکز خرید و فروشگاههای کشور، علاوه بر تعداد یک هزار و 153 دستگاه خودپرداز، تعداد 9 هزار و 562 دستگاه پایانه فروش و 441 دستگاه نیز پایانه شعب (Pin Pad) است که تا پایان آبان ماه مجموع تراکنش های آن 2 میلیون و 478 هزار و 675 فقره بوده است.

از تعداد 149 هزار و 45 مورد خدمات بانکداری الکترونیکی پست بانک به تفکیک ، 34 هزار و 110 مورد تلفنبانک، 36 هزار و 846 مورد اینترنت بانک، 17 هزار و 191 مورد همراه بانک (Mobile Banking) و 60 هزار و 988 فقره خدمات بانکی پیام کوتاه (SMS Banking) تا پایان آبان ماه به مشتریان ارائه شده است.

به گزارش مهر، مدیریت های شعب مناطق دوگانه تهران و استانهای خراسان رضوی، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب با 27 هزار و 83، 7 هزار و 585، 7 هزار و 511، 6 هزار و 965 و 6 هزار و 494 فقره بیشترین خدمات الکترونیکی را به مشتریان ارائه کرده اند.