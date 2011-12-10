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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

تجهیز دفاتر پست بانک به بانکداری الکترونیک/ آمار خدمات موبایل بانکینگ

تجهیز دفاتر پست بانک به بانکداری الکترونیک/ آمار خدمات موبایل بانکینگ

تعداد 17 هزار و 525 فقره عملیات الکترونیکی انتقال وجوه بین حسابها و 16 هزار و 879 فقره عملیات الکترونیکی پرداخت قبوض مصرفی تا پایان آبان ماه امسال در پست بانک ایران انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پست بانک ایران در راستای توسعه بسترهای الکترونیکی و ارائه خدمات نوین بانکی براساس اولویت ها و اعتبارات تخصیص شده، تمامی دفاتر خدمات بانکی را به امکانات بانکداری الکترونیک تجهیز خواهد کرد.

براین اساس تا پایان آبان ماه امسال تعداد یک هزار و 153 دستگاه خودپرداز (ATM) پست بانک ایران در شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستائی این بانک در سطح کشور نصب شده و آماده ارائه خدمات نوین بانکی به دارندگان کارت های عضو شبکه شتاب بانک های دولتی و خصوصی است.
 
تعداد 682 هزار و 588 فقره کارت های الکترونیکی برداشت ( Debit Card) و کارت خرید و هدیه (Prepaid Card)  تا پایان آبان ماه امسال توسط پست بانک ایران به مشتریان واگذار شده که از طریق دستگاههای خودپرداز و دستگاه پایانه های فروش (POS) شبکه بانکی شتاب، قابلیت انجام خدمات نوین بانکی را دارند. 
 
همچنین از مجموع 17 هزار و 525 فقره عملیات انتقال الکترونیکی وجوه بین حسابها، تعداد 16 هزار و 344 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز و یک هزار و 181 فقره از طریق اینترنت انجام شده و از مجموع 16 هزار و 879 فقره عملیات الکترونیکی پرداخت قبوض مصرفی، تعداد 10 هزار و 847 فقره از طریق دستگاه های خودپرداز، 954  فقره از طریق اینترنت و 5 هزار و 78 فقره نیز از طریق تلفنبانک انجام شده است.
 
از کل 11 هزار و 156 فقره ابزار و تجهیزات پرداختهای الکترونیکی نصب شده در شعب پست بانک، دفاترخدمات بانکی شهری و روستائی پست بانک و مراکز خرید و فروشگاههای کشور، علاوه بر تعداد یک هزار و 153 دستگاه خودپرداز، تعداد 9 هزار و 562 دستگاه پایانه فروش و 441 دستگاه نیز پایانه شعب (Pin Pad) است که تا پایان آبان ماه مجموع تراکنش های آن 2 میلیون و 478 هزار و 675 فقره بوده است.
 
از تعداد 149 هزار و 45 مورد خدمات بانکداری الکترونیکی پست بانک به تفکیک ، 34 هزار و 110 مورد تلفنبانک، 36 هزار و 846 مورد اینترنت بانک، 17 هزار و 191 مورد همراه بانک (Mobile Banking) و 60 هزار و 988 فقره خدمات بانکی پیام کوتاه (SMS Banking) تا پایان آبان ماه به مشتریان ارائه شده است.
 
به گزارش مهر، مدیریت های شعب مناطق دوگانه تهران و استانهای خراسان رضوی، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب با 27 هزار و 83، 7 هزار و 585، 7 هزار و 511، 6 هزار و 965 و 6 هزار و 494 فقره بیشترین خدمات الکترونیکی را به مشتریان ارائه کرده اند.
کد مطلب 1479055

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