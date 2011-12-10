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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۳

تدابیر تازه برای کنکوریها؛

امکان ثبت نام اینترنتی کنکور 91 در دفاتر پستی

امکان ثبت نام اینترنتی کنکور 91 در دفاتر پستی

شرکت پست با استفاده از خطوط پرسرعت اینترنت علاوه بر فروش مدارک ثبت‌ نام کنکور 91 ، امکان سرویس‌دهی به داوطلبان را در باجه‌های مرکزی و برخی از دفاتر پستی منتخب فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ثبت نام کنکور سال 91 ، با تدابیر اتخاذ شده توسط مسئولان شرکت پست و در جهت رفاه حال متقاضیان ورود به دانشگاه، دفاتر پستی سراسر کشور با بهره‌گیری از فناوریهای نوین ارتباطی آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان هستند.

در حالی که فرصت 10 روزه ثبت نام دانشگاه سراسری از 16 آذرماه آغاز شده است، دفاتر پستی شرکت پست ایران نیز آمادگی خود را برای ارائه خدمات به متقاضیان اعلام کرده اند.
 
دفاتر پستی علاوه بر فروش مدارک ثبت‌نام دانشگا‌ه‌ها، با استفاده از خطوط پرسرعت اینترنت توانایی سرویس‌دهی به داوطلبان در باجه‌های مرکزی و برخی از دفاتر پستی منتخب، دفاتر شهرستان‌های تابعه و کلیه دفاتر ICT روستایی در سطح استان‌ها را دارند.
 
به گزارش مهر، شرکت پست در روزهای اخیر از متقاضیان شرکت در کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسی ارشد ناپیوسته سازمان سنجش آموزش کشور و دوره‌های ترمی دانشگاه علمی کاربردی این سازمان نیز ثبت‌نام به عمل آورده و قرار است از 27 آذرماه ثبت‌نام کنکور کارشناسی و از 17 دی ماه کارشناسی ارشد دانشگاه‌ آزاد را نیز آغاز کند.
 
شرکت پست به تازگی با تجهیز دفاتر خود به شبکه اینترانت با خطوط پرسرعت (ADSL)  سرویس قبول ثبت‌نام دانشگاه‌ها را در این دفاتر فراهم آورده که این اقدام رفاهی با فراهم کردن رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌ و ترددهای غیرضروری آنها به شهر را نیز به دنبال خواهد داشت.
کد مطلب 1479063

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