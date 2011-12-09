واکنشها به تنش آفرینی رژیم صهیونیستی در غزه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، "یاسر عثمان" سفیر مصر در رام الله گفت : اسرائیل مسئول افزایش بحران در نوار غزه است و باید تجاوز به غزه را فورا متوقف کند.

وی با اشاره به اهمیت نوار غزه برای مصر افزود: قاهره به تلاشهای خود برای مهار اوضاع و توقف تجاوزات اسرائیل ادامه می دهد.

از سوی دیگر "ایهاب الغصین" سخنگوی رسمی وزارت کشور دولت منتخب مردم فلسطین گفت: حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در راستای جنایات اشغالگران علیه مردم فلسطین است.

سخنگوی وزارت کشور دولت منتخب مردم فلسطین ضمن درخواست از همه کشورهای عربی و بین المللی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی افزود: اشغالگران باید به جنایات خود در نوار غزه پایان دهند.

"حنان عشراوی" عضو کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) هم گفت : اسرائیل با حملات خود به نوار غزه به دنبال بی ثباتی منطقه است.

وی افزود: این اقدامات اسرائیل بخشی از مجازاتهای دسته جمعی علیه مردم فلسطین و تلاشی برای سنگ اندازی در مسیر آشتی ملی و بازسازی غزه است.

عشراوی تصریح کرد: اسرائیل به دنبال برهم زدن آرامش موجود و به شکست کشاندن تلاشهای آشتی ملی میان فلسطینی ها و جنگ افروزی است.

این در حالی است که یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی، حماس را مسئول شهادت فلسطینی ها در غزه دانست.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: حماس در اطراف مراکز وابسته به گردانهای قسام سلاح ذخیره کرده است و این جنبش مسئول کشته شدن غیر نظامیان است.

خبر دیگر اینکه یک هواپیمای آپاچی رژیم صهیونیستی بعد ظهر امروز به علت نقض فنی در خلال یک مانور نظامی در یک بزرگراهی در شمال فلسطین اشغالی فرود اضطراری داشت.