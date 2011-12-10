وقتی کشتی ها در شهر بودند و خانه ها رد می شدند/ ژاپن 9 ماه بعد از سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ 20 اسفند سال گذشته سونامی مهیبی در اعماق اقیانوس آرام به وقوع پیوست که قدرت آن حدود 9 ریشتر بود.

منطقه یامادا در شمال ژاپن در حاشیه اقیانوس آرام از جمله مناطقی است که وقوع سونامی در آن قربانیان زیادی به جا گذاشت .

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یامادا حاکی است با گذشت حدود 9 ماه از سونامی تلاش های دولت ژاپن با توجه به شدت سونامی تنها به حوزه پاکسازی متمرکز بوده و در حال حاضر تقریبا مناطق سونامی زده از ویرانه ها پاکسازی شده است.

بعد از سونامی جمهوری اسلامی ایران کمک هایی را به مردم ژاپن ارائه داد و از این گذشته اقداماتی به عنوان همدردی با مردم ژاپن مورد توجه قرار گرفت که از ان جمله می توان به اقدام یکصد هزار تماشاگر هفتادمین شهرآورد تهران یعنی بازی پرسپولیس و استقلال اشاره کرد که به نشانه همدردی با مردم ژاپن پیش از شروع بازی سکوت کردند که بازتاب بسیاری نزد مردم و دولت ژاپن داشت.

همچنین پیام تسلیت رئیس جمهور به نخست وزیر ژاپن بعد از وقوع سونامی به عنوان اقدام دوستانه دولت ایران در اسناد دولتی ژاپن مورد اشاره قرار دارد.

فاصله بسیار کم این مدرسه با دریا می تواند گویای شرایط دانش آموزان در زمان وقوع سونامی باشد



بر روی تخته این کلاس این جمله نوشته شده است: برای انسان مشکل است رو به عقب راه برود انسان حتی اگر زمین بخورد برایش راحت تر است که رو به جلو راه برود.زندگی کوه دارد و دره؛میگویی باقی زندگی؟ تا جایی که زنده هستی به دنبال این باش که چه کار میتوانی بکنی ، روبه جلو و به جلو

محلی که اقیانوس در یک سو و خلیج در سوی دیگر قرار دارند و سونامی از هر دو طرف به خصوص از سمت چپ تصویر حرکت کرده و منطقه مابین را به کلی ویران کرده است

ورودی یک مدرسه راهنمایی در شهر یامادا که نام مدرسه در کنار موج شکن متلاشی شده بر اثر سونامی دیده می شود

سالن ورزشی دانش آموزان در مدرسه؛ سونامی ساعت دو و 47 دقیقه ظهر به وقوع پیوسته و ساعتی که در تصویر دیده می شود در همان لحظه متوقف مانده

در حاشیه اقیانوس آرام هم این ساعت از سونامی به یادگار مانده که بازهم در لحظه وقوع سونامی از حرکت ایستاده است

خانه های پیش ساخته ای که در اختیار مردم سونامی زده قرار گرفته است

خانه پیش ساخته ای که در اختیار خانواده سونامی زده قرار گرفته چیزی کم ندارد...برچسب صلیب سرخ بر روی تلویزیون،یخچال،مایکروفر و لباسشویی و ... دیده می شود. نشان دادن عکس های کمپ های مردم قحطی زده سومالی در دوربین که آه در بساط نداشتند بهانه ای شد تا پدر خانواده فرزندانش را نصیحت کند که : بزرگ شدید نه فقط نسبت به ژاپن بلکه به مردم جهان مسئولیت دارید...دختر بچه ژاپنی که کلاس چهارم است در رابطه با سونامی می گوید بعد از مدرسه زلزله رخ داد که خانه هایی را دیدم که رد می شدند و کشتی هایی را که در شهر در حرکت بودند



کلاس موسیقی دانش آموزان سونامی زده یامادا

مجسمه معروف مدارس ژاپنی مربوط به فردی با نام نینومیا کینجیرو از متفکران و دانشمندان ژاپنی است که در دوران مدرسه همزمان با کار و حمل هیزم درس می خوانده و اینک به عنوان الگو به دانش آموزان ژاپنی معرفی می شود در منطقه سونامی زده هم دیده می شود



همسر سفیر ایران در ژاپن بعد از سونامی نقاشی فوق را به مردم یامادا تقدیم کرد که عنوانش ققنوس است، این نقاشی در شهرداری یامادا در معرض نمایش قرار دارد

مدرسه ای در بلندی های یامادا؛ گفته می شود این مدرسه در زمان سونامی اقامتگاه اکثر مردم سونامی زده شهر بوده است

پاکسازی مناطق سونامی زده همچنان ادامه دارد

خانه های یامادا همچون دیگر شهرهای کوچک ژاپن اکثرا چوبی بوده اند و اینجا محل انباشت بقایای سونامی است

قبرستان کشتی ها ، قایق ها و لنج های از بین رفته بر اثر سونامی

در حاشیه یامادا یکی از شهرهای بندری سونامی زده محلی به عنوان قبرستان خودروها اختصاص یافته که خودروهایی که در اثر سونامی از بین رفته اند در این مکان جمع آوری شده اند