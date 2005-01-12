پاول: رسوايي نفت در برابر غذا نتيجه غفلت مقامات ارشد سازمان ملل بوده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير امور خارجه مستعفي آمريكا غفلت مديران ارشد سازمان ملل، شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل در مورد رسوايي نفت در برابر غذارا موثر عنوان كرد.

كالين پاول در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز گفت: " دبيركل سازمان ملل بايد در زمينه رسوايي نفت در برابر غذا كه از مشكلات مديريتي در سازمان ملل سرمنشاء مي گيرد پاسخگو باشد."

وي در ادامه افزود: " به اعتقاد من كوفي عنان فرد برجسته و شناخته اي شده اي است و طي سالهاي خدمت در سازمان ملل در مورد حقوق بشر خوب كار كرده است. اما اين مسئله به اين معني نيست كه وي در انجام بقيه وظايف خود نيز موفق بوده است. اين مسئله به بخش پذيرش اعضا و به ويژه بخش شوراي امنيت كه امريكا نيز يكي از اعضاي اين شورا است برمي گردد.

زيرا شوراي امنيت است كه مسئول مديريت روزانه اين برنامه بوده است."

برنامه نفت در برابر غذا بزرگترين برنامه اي بوده است كه سازمان ملل تاكنون داشته و اين برنامه پس از حمله صدام به كويت و اشغال خاك اين كشور در سال 1990 و در پي آن تصويب تحريم هاي اقتصادي عليه عراق از جانب آمريكا منعقد شد. اين برنامه با هدف نظارت بر خريد ذخاير غذايي توسط دولت صدام ارائه شد.

در اين برنامه قرار شد تا سازمان ملل براي كاهش فشار تحريم ها بر مردم عادي اين كشور در قبال دريافت نفت عراق مايحتاج مورد نياز مردم به عراق بفرستد.

روز دوشنبه كميسيون حسابرسي به برنامه هاي سازمان ملل اعلام كرد كه حسابرسي به اين برنامه نشان مي دهد پيمانكاران اجراي اين برنامه به جاي نظارت كامل بر اجراي صحيح آن فقط جيب هاي خود را پر كرده اند.

پاول خاطرنشان كرد: آنچه كه ما در مورد اين برنامه شنيده ايم اين است كه مشكلات بسياري جدي در داخل سازمان ملل در مورد مديريت اين برنامه وجود داشته است.

ما هنوز مطمئن نيستيم كه در اجراي اين برنامه مشكلات و تخلفات جنايي نيز وجود داشته است يا خير، اما آنچه كه در مورد آن اطمينان داريم مشكلات مديريتي در اجراي اين برنامه بوده است.