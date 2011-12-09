آمریکا سخنان رهبری را جدی بگیرد/ پاسخ به تهدیدها دندان شکن خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر جدید پرند به حماسه روزهای گذشته دلاورمردان ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: دلاورمردان سپاه و ارتش ضربه محکمی در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی که ایران غرق در عزاداری بود به دستگاه اطلاعاتی دشمن وارد کردند.

وی با بیان اینکه این هواپیما بسیار پیشرفته و بدون سرنشین بود که با به پرواز درآوردن آن بر فراز آسمان شرق کشور می توانست به مطالب جدیدی دست پیدا کند و عکس های بسیار خوب با لنزهای پیشرفته بگیرد، گفت: این عملیات با هوشیاری قیور مردان ایران اسلامی ناکام ماند.

خدیری افزود: دلاورمردانی که عزت و آزادگی را از سیدالشهدا آموختند و در مکتب ولایت فقیه رشد و به مسایل پیچیده نظامی و اطلاعاتی دست پیدا کرده اند ، این هواپیما را شکار کردند.

پاسخ به تهدیدها دندان شکن خواهد بود

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه این شکست بزرگ اطلاعاتی افتضاحی برای آمریکا بود، افزود: مقامات آمریکا نگرانی و تاسف خود را از این مسئله عنوان کردند، این اقدام غیورمردان ایران بار دیگر رسوایی و شکست را بر آنها تحمیل کرد.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا باید چشم خود را باز کرده و مطالب رهبری را جدی بگیرد، گفت: وقتی امام راحل می گویند" آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند" و یا رهبری نظام می گویند "ایران اسلامی هر گونه تهدیدی را محکم و دندان شکن پاسخ خواهد داد" این امر بیانگر این است که مقابله با ایران اسلامی بسیاردشوار است.

خدیری خطاب به آمریکا گفت: هواپیمای شما در همسایگی ایران شکار می شود، شما قدرت تجاوز به ایران را ندارید و خوب می دانید که اگر بخواهید این کار را انجام دهید ایران تمام امکانات شما در خاورمیانه را نابود خواهد کرد.

امام جمعه پرند در خطبه اول این هفته نماز جمعه در ادامه مبحث دعا و شروط استجابت آن به "عمل صالح" اشاره کرد و گفت: شرط اجابت دعا به درگاه خداوند این است که شخص عمل صالح و مورد پسند خداوند را انجام دهد.

خدیری با بیان اینکه پیامبر صلی الله و علیه و آله می فرمایند: به اندازه طاقتت معصیت کن و ببین چقدر عمل صالح داری بعد از خدا چیزی بخواه ادامه داد: قطعا بعد از معصیت و تجاوز به حقوق مردم و اعمالی از این دست که مورد رضای حق نیست، دعا به اجابت نمی رسد.

خطیب نماز جمعه پرند با تقدیر از هیئات مذهبی، عزاداران و مادحین و سخنرانان در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام در پایان خطبه اول به ذکر مناقب حضرت زینب سلام الله علیها و مصیبت و مرثیه حضرت امام حسین علیه السلام پرداخت.

مشکل روشنایی معابر پرند برطرف شود

وی در ادامه با انتقاد از شب های تاریک پرند گفت: اقداماتی در این خصوص انجام شده اما مقطعی بوده مسئولان کاری بکنند تا همه از امکان و نعمت روشنایی بهره مند شوند.

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه خیابان های اصلی از تاریکی رنج می برند افزود: تاریکی ها بخصوص در ورودی شهر پرند زیبنده شهر نیست و با توجه به اهمیت روشنایی و بحث امنیت شهر هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.