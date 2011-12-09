به گزارش خبرنگار مهر، شهرآورد 73 تهران از ساعت 16 و 15 دقیقه امروز جمعه در ورزشگاه آزادی آغاز شد که حاشیه های این مسابقه تا پایان نیمه اول را در زیر می خوانید:

* در دقیقه 5 این بازی ضربه کرنری نصیب بازیکنان پرسپولیس شد و علی کریمی برای نواختن این ضربه به کنار زمین رفت که هواداران استقلال علیه وی شعارهایی سردادند. 3 دقیقه بعد استقلالی ها صاحب ضربه کرنری شدند و آندرانیک تیموریان پشت ضربه قرار گرفت که هواداران پرسپولیس در تلافی حرکت هواداران استقلال به سمت هافبک استقلال اشیایی را پرتاب کردند.

پس از این حرکت مازیار زارع و علی کریمی به سمت آنها رفتند و تماشاگران پرسپولیس را دعوت به آرامش کردند. در این لحظه هدایت ممبینی داور مسابقه به سمت محسن قهرمانی داور چهارم رفت و در خصوص این اتفاق دقایقی را با هم گفتگو کردند و بازی پس از یک دقیقه وقفه پیگیری شد.

* از دقیقه 15 نورافکن‌های ورزشگاه آزادی روشن شد تا این مسابقه زیر نور برگزار شود.

* در دقیقه 20 رضا نورمحمدی به دلیل مصدومیت به زمین افتاد اما تماشاگران استقلال اعتقاد داشتند وی برای وقت تلف کردن این کار را کرده و شعارهای ضد فوتبالی علیه وی مطرح کردند.

* در اواسط نیمه اول پس از چند حمله بازیکن پرسپولیس رحمتی بر سر مدافعان تیمش فریاد می کشید و پرویز مظلومی هم از کنار خط به آنها نکاتی را مطرح می کرد.

* صحنه خطای ممد دوتال مدافع پرسپولیس روی فرهاد مجیدی در محوطه جریمه برخلاف دیدارهای گذشته از اسکوربرد ورزشگاه پخش شد اما تماشاگران استقلال این صحنه را ندیدند.

* در دقایق آخر نیمه نخست که بازیکنان استقلال روی دورازه پرسپولیس حمله می کردند هواداران این تیم علی دایی را تشویق کردند.

* در طول نیمه نخست پرویز مظلومی سرمربی استقلال از کنار زمین بازیکنان تیمش را هدایت می کرد اما در تیم پرسپولیس برای دقایقی حمید استیلی و در لحظاتی هم محسن آشوری به کنار خط زمین می آمدند.

* در دقیقه 45 خطای شدید علی کریمی روی میثم حسینی مدافع استقلال با شعارهای هواداران استقلال علیه کاپیتان پرسپولیس همراه شد. این شعارها حتی پس از پایان نیمه نخست هم ادامه داشت و درخواست پرویز مظلومی، کادر فنی استقلال ، مهدی رحمتی و مجیدی باعث کاهش این شعارها نشد.

* استقلالی ها دقایقی بعد با سر دادن شعارهایی برای علی دایی و شعار "کریمی یادت باشه مجیدی سرورته" اعتراضهای خود را علیه کاپیتان پرسپولیس ادامه دادند.

* سیموئز و دستیاران کارلوس کی روش از جایگاه ویژه شهرآورد تهران را تماشا کردند.