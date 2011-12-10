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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

به مدت دو سال/

امتیاز تیم فوتسال علم و ادب به باشگاه فرش آرا واگذار شد

امتیاز تیم فوتسال علم و ادب به باشگاه فرش آرا واگذار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: امتیاز تیم فوتسال علم و ادب سایپای مشهد به باشگاه فرش آرا واگذار شد تا از این پس تنها نماینده خراسان در لیگ برتر فوتسال با نام فرش آرای مشهد به مصاف حریفان خود برود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر و تحولات مدیریتی در باشگاه علم و ادب سایپای مشهد و انصراف مسئولان این باشگاه از تیمداری، تیم فوتسال علم و ادب مشهد به هیئت فوتبال خراسان رضوی واگذار شد و پس از آن زمزمه هایی مبنی بر خرید امتیاز این تیم لیگ برتری از سوی باشگاه فرش آرا مطرح شد.

سرانجام اما با توافقات انجام شده بین تربیت بدنی خراسان رضوی و مسئولان باشگاه ورزشی فرش آرای مشهد، امتیاز نماینده لیگ برتری خراسان برای مدت دو سال به این باشگاه واگذار شد.

براین اساس این تیم امروز با لباس فرش آرای مشهد به مصاف شهید منصوری قرچک خواهد رفت.

کد مطلب 1479148

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