تنها گزارشگر اسبدوانی گلستان بیمه ندارد/ نان گلویم را می خورم!

به گزارش خبرنگار مهر، "تماشاگران عزیز تا لحظه ای دیگر شاهد رقابت گروه یک اسبهای دوخون هستیم که برای ربودن عنوان قهرمانی به کورس می پردازند.

ریوکالشکن، شارک دنسر، آزبست، یاد بابا، امپراطور صحرا در پشت دپار مسابقه قرار دارند و حالا ریوکالشکن با فرار از دیگر اسبهای پیشی می گیرد."

این صدایی است که هر هفته در حین مسابقات سوارکاری گلستان از بلندگوی مجموعه ورزشی اسبدوانی پخش می شود و علاقمندان قطب سوارکاری با آن خاطره دارند.

برخلاف دیگر مجریان و گزارشگرهای تلویزیونی، مانیتور ندارد و مسافت طولانی میدان مسابقه را با چشمش رصد می کند و سالهاست که علاقمندان ورزش اسبدوانی گلستان با صدایش خاطره دارند.

برگزاری کورس و مسابقه اسبدوانی بدون صدا و گزارش او چندان جذاب نیست و حدود 40 سال است که رقابتهای سوارکاری گلستان را در میدان اسبداونی گزارش می کند.

تنها آلب بارجی اسبدوانی گلستان

"عطا کر" به عنوان تنها "آلب بارجی" یا گوینده مسابقات سوارکاری گلستان بعد از برگزاری هفته هشتم کورس اسبدوانی گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر از خاطراتش در طول 40 سال گزارشگری کورس اسبدوانی می گوید.

وی به عنوان خواننده در رادیو کار می کرد و گمان نمی کرد روزی گزارشگر شود، آن هم گزارشگر مسابقات اسبدوانی که بصورت زنده و مستقیم کورس را گزارش کند.

کر می گوید: از سال 52 به عرصه گزارشگری اسبدوانی در میدان سوارکاری روی آوردم و مشوق اصلی ام در این حرفه، برادرم بود که استاد من نیز محسوب می شود.

وی اظهار داشت: چون در رادیو خواننده بودم و به کارهای هنری نیز مشغول بودم و آشنایی کامل به زبان ترکمنی دارم، برادرم پیشنهاد داد که رقابتهای کورس سوارکاری را در میدان مسابقه گزارش کنم.

وی به اولین گزارش خود در مجموعه اسبدوانی بندرترکمن اشاره کرد و گفت: سال 53 بود که برای اولین بار با گزارش سوارکاری اسبدوانی بندرترکمن رسما کارم را شروع کردم.

کر گفت: در اولین گزارش مات بودم و اسبها را نمی شناختم، زیرا گزارشگری اسبدوانی برخلاف سایر رشته ها از همان شروع مسابقه با هیجان همراه است و مردم نیز هیجان می خواهند.

این گزارشگر کورسهای اسبدوانی گلستان عنوان کرد: بعدهای متوجه قلق های این حرفه و ورزش سوارکاری شدم و با پیدا کردن علامت هایی در اسبها، سعی کردم تسلط لازم را بدست آورم.

وی که برخلاف دیگر مجریان و گزارشگران رشته های ورزشی از جمله فوتبال، کشتی و ... از مانیتور و دوربین برای گزارش استفاده نمی کند، افزود: تنها دوربین من چشم هایم است که نعمت خداوندی است و با داشتن 61 سال سن نیازی به دوربین پیدا نکرده ام.

صاحب صدای ماندگار کورس سوارکاری گلستان گفت: در طول سال و پس از سالها کار کردن اکنون دیگر برای گزارشگری اسبدوانی مشکلی ندارم و لیست و دفترچه مسابقات قبل از مسابقه در اختیارم گذاشته می شود و رنگ پیراهن چابکسوار، شماره چابکسوار نیز درج و مشخص است و این مسئله گزارشگری را آسان می کند.

عطا کر، مجری محبوب دوستداران ورزش اسبدوانی گلستان به تلخ ترین خاطره دوران گزارشگری اش اشاره می کند و گفت: تاکنون چند نوبت شاهد افتادن چابکسواران در حین مسابقه سوارکاری بودم که برخی نیز فوت کرده اند که عبدالرحمن قللر عطا، محمود قللر عطا، عزیز اونق، محمد سقری از جمله این چابکسواران بوده اند.

شیرین ترین خاطره کر نیز به رکوردداری اسب دوخون ترکمن در پنج سال قبل در کورس اسبدوانی گنبد کاووس بر می گردد و می گوید: در این مسابقه یک اسب دوخون ترکمن به نام " رحیم خان " با 55 ثانیه و 78 صدم ثانیه رکورددار مسابقات اسبدوانی ایران شد.

کر که بیش از 40 سال در حرفه گزاشگری مسابقات اسبدوانی فعال است می گوید: تنها منبع درآمدم گزارشگری مسابقات است و نان گلویم را می خورم.

وی بیان داشت: به رغم سالها فعالیت در این حرفه هنوز بیمه نیستم و تنها علاقه و عشقم، گزارشگری کورس اسبدوانی است تا برای مردم لحظات شیرینی رقم زنم.

عطا کر، با بیان اینکه اسبدوانی از رشته هایی است که در اسلام به آن تاکید زیادی شده است، تنها آرزویش رفع مسائل و مشکلات این ورزش در استان است.

وی افزود: امیدوارم با حمایت مسئولان عزیز و توجه شان مشکلات ورزش سنتی اسبدوانی در منطقه رفع شود.

تماشاگران ورزش اسبدوانی گلستان هر هفته با صدای گزارشگر محبوشان خاطره دارند و صدای عطا کر با ورزش اسبدوانی در گلستان عجین شده است.

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گفتگو: علیرضا نوری کجوریان