جواد کاظمیان در گفتگو با خبرنگار مهر پس از دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس گفت: ما واقعا‌ً تیم بدشانسی هستیم. ما 9 بازیکن خود را به دلیل محرومیت و مصدومیت به همراه نداشتیم و روی نیمکت فقط دو بازیکن اصلی ما و فقط یک مهره هجومی یعنی محمد منصوری را داشتیم.

وی در ادامه افزود: این موضوع باعث شده بود که دست حمید استیلی برای انجام تغییرات و تعویض در تیم به ویژه در 30 دقیقه وقت اضافه بسته باشد چون او به غیر از منصوری بازیکن هجومی دیگری برای تعویض در اختیار نداشت.

بازیکن تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: مطمئن باشید اگر استقلال هم 9 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت نمی توانست این گونه بازی کرده و نتیجه بگیرد. همه دیدند که تا قبل از این که گل اول را بخوریم بازی پایاپایی را با تیم استقلال انجام دادیم. اگرچه در نیمه اول استقلالی‌ها بهتر از ما بازی کردند اما در نیمه دوم موقعیت‌های گلزنی ما به مراتب بیشتر بود و بهتر بازی کردیم.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر یکی از موقعیت‌های ما در نیمه دوم منجر به گل می‌شد شاید نتیجه بالعکس بود و این تیم استقلال بود که از گردونه رقابت‌ها حذف می‌شد.

کاظمیان در خاتمه تاکید کرد: بازیکنان ما با تعصب زیادی در تمرینات حضور پیدا کرده و در بازی‌ها به میدان می‌روند. همان طور که گفتم در این فصل هیچگاه ترکیب کامل تیم را در اختیار نداشتیم و همواره بدشانس بودیم. فقط امیدوارم که استیلی قربانی این بدشانسی‌های ما نشود. فقط این را می‌گویم که از هواداران عذرخواهی می‌کنم.