رونمایی از بسته"برنامه ملی کار شایسته" تا 2 ماه آینده

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از تدوین بسته کامل برنامه ملی کار شایسته تا 2 ماه آینده خبر داد و گفت: این بسته طیف وسیعی از برنامه ها را در زمینه های مربوط به کار شایسته شامل می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سند ملی کار شایسته در سال گذشته به تصویب رسیده است، تصریح کرد: در سال گذشته از طریق مشارکت 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت توانستیم تدوین این سند را مصوب کنیم.

شیخ الاسلامی ادامه داد: با توجه به این، تدوین برنامه ملی کار شایسته نیز وجود دارد که در ذیل سند ملی کار شایسته قرار می گیرد که در این رابطه نیز برنامه ها و اقداماتی در دست انجام است.

وی خاطر نشان کرد: طی 2 ماه آینده پیش بینی های مربوط به برنامه ملی کار شایسته ارائه می شود که البته مجموعه قوانین کار، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و سایر قوانین جامعه کار و تولید در ذیل آن قرار خواهد گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که آیا پیش بینی های مربوط به قانون کار به صورت جامع تری در برنامه ملی کار شایسته دیده می شود؟ بیان داشت: قانون کار و مجموعه قوانین دیگر حوزه کار و تولید در ذیل برنامه ملی کار شایسته که یک مفهوم عام و بالادستی است قرار می گیرد.

به گفته شیخ الاسلامی، قانون کار از بسترها و شاخه های برنامه ملی کار شایسته محسوب می شود که در فعالیت های تدوین ضوابط و مقررات و در مقام اجرا دنبال می شود.

وی تاکید کرد: برنامه ملی کار شایسته آنچه که در جامعه کار و تولید وجود دارد را به صورت یک سند بالادست مشمول می شود.