به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی که پس از دربی 73 از سرمربیگری پرسپولیس کناره‌گیری کرد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار خوبی بود و بیشتر 90 دقیقه توپ در دست ما بود و فکر می‌کنم استقلال با ضد حمله توانست دروازه ما را باز کند اما همه تماشاگران شاهد بودند که ما در این چند بازی اخیر به مراتب بهتر از گذشته بازی کرده بودیم و فوتبال بسیار خوبی را ارائه کردیم.

سرمربی تیم پرسپولیس تهران فشارهای بسیار را بر روی تیمش یکی از عوامل نتیجه نگرفتن این تیم دانست و افزود: از ابتدای فصل فشارهای بسیار زیادی بر روی تیم ما بود. حضور برخی از بازیکنانم در تیم ملی که این مسئله باعث شده بود تا تیم ما به دو بخش تبدیل شود و ما نتوانیم تمرینات منظم و قابل قبولی را ارائه دهیم و بعد از آن مصدومیت برخی بازیکنانمان نیز یکی از علت‌های عدم نتیجه گیری تیم شد و من در این مدت شرمنده هواداران شدم چرا که آنها خیلی مرا تحمل کردند و همه آنها بدنبال این بودند که پرسپولیس پیروز شده و به موفقیت برسد.

وی در ادامه و در خصوص قبول استعفایش گفت: از اینکه استعفای مرا پذیرفته‌اند بسیار خوشحالم و امیدواریم کسی که جای من می‌آید بتواند به آن نتایجی که مورد نظر هواداران و هیئت مدیره پرسپولیس است برسد.

استیلی در ادامه افزود: متاسفانه در این مدت انتقادهای زیادی به من شد و خیلی‌ها مرا مورد نقد قرار دادند که برخی از آنها سازنده بود و برخی از آنها مخرب اما با تمام این وجود من دست همه عزیزان را می‌بوسم. از تمامی هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم که نتوانستم رضایت آنها را جلب کنم اما آنها باید بدانند که مشکلات زیادی مثل نبودن یک بدنساز خوب، مصدومیت‌های زیاد، حضور بازیکنان در تیم ملی و .. باعث شد تا نتوانیم نتایج قابل قبولی کسب کنیم.

سرمربی تیم پرسپولیس تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا کسی یا کسانی بودند که باعث شدند تا شما از پرسپولیس جدا شوید گفت: نه چنین چیزی اصلا صحت نداشته و هیچ کس در این قضیه دخیل نبوده و شرایط باعث شد که من نتوانم دیگر در این تیم به همکاری ادامه بدهم.

سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا حرفی در دلش باقی مانده است که نگفته باشد گفت: هیچ چیزی در دل من نمانده است اما تنها دلخوری من از هواداران این است که آنها در مقابل من به مادرم توهین کردند که این مسئله بسیار مرا آزرده خاطر کرد.

استیلی ضمن اظهار گله از عزیزمحمدی اظهار داشت: ما قبل از دیدار مقابل استقلال تهران نزد وی رفتیم و از او خواستیم که زمان این دیدار را به تعویق بیاندازد اما قبول نکردد و گفت این بازی باید راس زمان مقرر برگزار شود.

سرمربی تیم پرسپولیس تهران در پایان باز هم از هواداران و علاقه‌مندان به پرسپولیس عذرخواهی کرد و خاطرنشان کرد: از تمامی هواداران پرسپولیس که در سرما و گرما کنار تیم بودند عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم که این تیم بتواند در دیدارهای آینده با سرمربی جدید موفق باشد.