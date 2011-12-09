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۱۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۹

مازیار زارع:

تیمی که با 10 نفر تمرین کند همین است/ با رفتن استیلی چیزی درست نمی‌شود

تیمی که با 10 نفر تمرین کند همین است/ با رفتن استیلی چیزی درست نمی‌شود

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شکست برابر استقلال گفت: از تیمی که با 10 نفر تمرین کرده است نباید انتظاری بیش از این داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از شکست 3 بر صفر پرسپولیس برابر استقلال در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گفت: ما بد بازی نکردیم اما روی چند اشتباه نتیجه بازی را واگذار کردیم. متاسفانه ما با شرایط خوبی به این بازی نیامدیم و در روزهای گذشته با 10 نفر تمرین می کردیم.

وی ادامه داد: زمانی که ما با 10 بازیکن تمرین می کنیم و غلامرضا رضایی هم با آمپول به این بازی می رسد شما چه انتظاری دارید. متاسفانه مسئولان فدراسیون فوتبال و خصوصا عزیز محمدی شرایط ما را درک نمی کنند و هر طور دوست دارند برنامه ریزی می کنند.

زارع افزود: ما شرایط روحی خوبی نداشتیم و در بین دو نیمه زمانی که با کریمی به سمت رختکن می رفتیم نگاهی به نیمکت انداختیم و دیدیم که تنها دو بازیکن بزرگسال روی نیمکت داریم. البته جوانهای خوبی داریم اما دربی شرایط خاص خودش را دارد. قبول دارم که در این بازی روی چند اشتباه باختیم اما هیچکس هم کمکی به ما نکرد.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس در مورد رفتن حمید استیلی از این تیم گفت: با رفتن سرمربی مشکلی از تیم ما حل نمی شود. ما این فصل بدشانس بودیم و با مصدومان و محرومان زیادی به میدان رفتیم و در نهایت منجر به حذف پرسپولیس از رقابتهای جام حذفی شد.

کد مطلب 1479207

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