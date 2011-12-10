به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صدور نخستین قبوض دوره زمستانی مشترکان خانگی دستور پرداخت قبوض به تمامی ادارات و شرکت‌های گاز استانی سراسر کشور صادر شده است.

بر این اساس مشترکان با مراجعه به ادارات و شرکت‌های گاز استانی می توانند گازبهای دوره زمستانی را به صورت قسط بندی شده به خزانه دولت واریز کنند.

آخرین گزارش رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که همزمان با شروع فصل پاییز تا اواسط آذر ماه سالجاری حدود 74 درصد مشترکان خانگی الگوهای مصرف گاز را رعایت کرده اند و از این رو برای این مشترکان باید قبوض سبز رنگ صادر شود.

به عبارت دیگر، مطابق با تعرفه گازبهای زمستانی میزان مبلغ گاز حدود 74 درصد مشترکان خانگی با صدور نخستین قبض زمستانی باید بین 12 تا هزار تومان باشد.

پیش بینی می شود در این مدت برای 24 درصد مشترکان خانگی قبوض زرد رنگ و برای 2 درصد مشترکان به دلیل عدم رعایت الگوهای مصرف، قبوض قرمز رنگ صادر شود.

از این رو مطابق با این آمارهای رسمی شرکت ملی گاز حداقل در نخستین قبض زمستانی صادر شده نباید انتظار قبوض نجومی و چند میلیون تومانی را داشت.

بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.



با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.



با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.

مصرف گاز خانگی با تعرفه زمستانی هم افزایش یافت

مسئولان شرکت ملی گاز برای دوره زمستانی متوسط قیمت هر متر مکعب گاز در بخش خانگی را حدود 70 تومان اعلام می کنند و پیش بینی می شد با اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش بهای گاز، رشد مصرف این حامل انرژی حداقل در بخش خانگی متوقف شود.

آمارهای رسمی نشان می دهد که 48 روز نخست محاسبه قبوض گاز خانگی با تعرفه زمستانی مصرف نه تنها کاهش نیافته است که در این مدت بیش از 20 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش هم داشته است.

در 18 روز نخست آذر ماه سالجاری در بخش خانگی حدود 6 میلیارد و 856 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 380.8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است.

این در حالی است که در 18 روز نخست آذر ماه سال 1389 (هنوز فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت گاز اجرایی نشده بود) حدود پنج میلیارد و 684 میلیون مترمکعب و به طور متوسط روزانه 315.8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شده است.

به عبارت دیگر، در 18 روز ابتدایی آذر ماه سالجاری متوسط مصرف گاز خانگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 20.6 درصد رشد داشته است.

در این مدت کل مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها حدود هشت میلیارد و 940 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 496.6 میلیون متر مکعب بوده است.

از سوی دیگر، کل مصارف گاز در 18 روز ابتدایی آذر ماه سال 1389 حدود هشت میلیارد و 495.2 میلیون متر مکعب و به طور متوسط 471.9 میلیون متر مکعب در روز بوده است یعنی مصرف گاز از ابتدای آذر ماه امسال تاکنون در مقایسه با سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش داشته است.

آمارهای رسمی شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که از ابتدای آبان تا 18 آذر ماه امسال حدود 15 میلیارد و 344 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 319.7 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی دود شده است.

در مدت مشابه سال گذشته حدود 12 میلیارد و 677 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 264.1 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی مصرف شده است که مصرف این حامل انرژی در آبان و آذر ماه امسال در مقایسه با سال گذشته حدود 21 درصد افزایش را نشان می دهد.

در مجموع از ابتدای آبان تاکنون حدود 22 میلیارد و 20 میلیون متر مکعب و به طور متوسط روزانه 458.7 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها مصرف شده که در مقایسه با مصرف 20.7 میلیارد متر مکعبی پارس حدود 6 درصد قد کشیده است.

گاز مشترکان بدحساب قطع می‌ شود

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز تاکنون به طور رسمی قطع گاز مشترکان خانگی در صورت عدم پرداخت مبالغ قبوض را تایید نکرده است و مطابق با قانون در صورت عدم پرداخت قبوض ابتدا باید 2 نوبت اخطاریه صادر و سپس گاز مشترکان بدحساب به طور موقت 48 ساعت قطع می شود.

این در حالی است که در قبوض صادر شده برای برخی از مشترکان خانگی (سابقه عدم پرداخت و یا بدحسابی ندارند) نشان می دهد که شرکت ملی گاز در دریافت مبالغ قبوض گاز با مشترکان تعارف ندارد.

در بخش عمده ای از قبوض صادر شده عنوان " اخطاریه قطع گاز" درج شده است و این در حالی است که صاحبان این قبوض در تماس با خبرگزاری مهر هر گونه عدم پرداخت مبالغ قبوض در ماه ‌های گذشته را رد کرده اند.

از این رو به نظر می رسد مشترکان باید در مدت زمان تعیین شده نسبت به پرداخت مبالغ قبوض اقدام کنند زیرا در غیر این صورت شرکت ملی گاز، انشعاب گاز این دسته از مشترکان را در کوتاه ترین زمان (مطابق با اخطاریه‌های مندرج در قبوض) قطع خواهد کرد.

پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی گاز درباره درج عنوان " اخطاریه قطع گاز" بر روی قبوض مشترکان خوش حساب برخی خانگی تاکنون نتیجه نداده است و حتی برخی مسئولان این مجموعه از درج این عناوین در قبوض مشترکان خانگی اظهار بی اطلاعی می کنند!